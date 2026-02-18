Breiðablik er úr leik í Evrópubikar kvenna í fótbolta eftir þriggja marka tap í seinni leiknum á móti Svíþjóðarmeisturum Häcken, 4-1, á Kópavogsvellinum í kvöld.
Häcken vann fyrri leikinn 7-0 og var því komið áfram í raunheimum en þessi seinni leikur snérist því meira um heiðurinn og samkeppnishæfni Íslandsmeistaranna.
Blikar hafa misst marga leikmenn í vetur, alla sókndjörfustu leikmennina og klettinn inni á miðjunni svo eitthvað sé nefnt. Það er ljóst að sá missir þýddi að Blikarnir áttu enga möguleika í þessu einvígi á móti Häcken.
4-1 tap þýðir að Blikar töpuðu 11-1 samanlagt. Häcken tryggði sér leiki á móti Eintracht Frankfurt í undanúrslitum keppninnar.
Tvær íslenskar landsliðskonur voru í byrjunarliði Häcken eins og í fyrri leiknum. Fanney Inga Birkisdóttir stóð í markinu og Thelma Karen Pálmadóttir var úti á hægri kanti. Thelma Karen fór út af í hálfleik en hafði skapað nokkrum sinnum hættu í fyrri hálfleiknum.
Paulina Nyström var búin að koma Häcken í 1-0 strax með hniðmiðuðu skoti fyrir utan teig á annarri mínútu leiksins og það stefndi því í annað hryllingskvöld.
Miðvörðurinn Emma Östlund skoraði annað markið á 18. mínútu eftir hornspyrnu frá Tabby Tindell.
Blikar minnkuðu muninn í seinni hálfleik með frábæru marki frá Elísu Viðarsdóttur. Hún fékk þá boltann frá Edith Kristínu Kristjánsdóttur og lét vaða. Boltinn fór beint upp í fjærhornið, óverjandi fyrir Fanneyju Ingu í marki Häcken.
Sænska liðið svaraði með flottu skoti þegar bakvörðurinn Alva Selerud lét vaða og skoraði flott mark. Fjórum mínútum síðar var staðan orðin 4-1 eftir annað skot rétt utan vítateigs, nú frá Monicu Jusu Bah.