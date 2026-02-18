Fótbolti

Elísa skoraði glæsi­mark hjá Fann­eyju en Blikar töpuðu 11-1 saman­lagt

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Elísa Viðarsdóttir skoraði sitt fyrsta mark fyrir Blika og það var ekkert smámark. Hér fagna liðsfélagar hennar með henni eftir markið.
Elísa Viðarsdóttir skoraði sitt fyrsta mark fyrir Blika og það var ekkert smámark. Hér fagna liðsfélagar hennar með henni eftir markið. Víisr/Anton

Breiðablik er úr leik í Evrópubikar kvenna í fótbolta eftir þriggja marka tap í seinni leiknum á móti Svíþjóðarmeisturum Häcken, 4-1, á Kópavogsvellinum í kvöld.

Häcken vann fyrri leikinn 7-0 og var því komið áfram í raunheimum en þessi seinni leikur snérist því meira um heiðurinn og samkeppnishæfni Íslandsmeistaranna.

Blikar hafa misst marga leikmenn í vetur, alla sókndjörfustu leikmennina og klettinn inni á miðjunni svo eitthvað sé nefnt. Það er ljóst að sá missir þýddi að Blikarnir áttu enga möguleika í þessu einvígi á móti Häcken.

4-1 tap þýðir að Blikar töpuðu 11-1 samanlagt. Häcken tryggði sér leiki á móti Eintracht Frankfurt í undanúrslitum keppninnar.

Thelma Karen Pálmadóttir á ferðinni í leiknum í kvöld.Vísir/Anton

Tvær íslenskar landsliðskonur voru í byrjunarliði Häcken eins og í fyrri leiknum. Fanney Inga Birkisdóttir stóð í markinu og Thelma Karen Pálmadóttir var úti á hægri kanti. Thelma Karen fór út af í hálfleik en hafði skapað nokkrum sinnum hættu í fyrri hálfleiknum.

Paulina Nyström var búin að koma Häcken í 1-0 strax með hniðmiðuðu skoti fyrir utan teig á annarri mínútu leiksins og það stefndi því í annað hryllingskvöld.

Miðvörðurinn Emma Östlund skoraði annað markið á 18. mínútu eftir hornspyrnu frá Tabby Tindell.

Blikar minnkuðu muninn í seinni hálfleik með frábæru marki frá Elísu Viðarsdóttur. Hún fékk þá boltann frá Edith Kristínu Kristjánsdóttur og lét vaða. Boltinn fór beint upp í fjærhornið, óverjandi fyrir Fanneyju Ingu í marki Häcken.

Sænska liðið svaraði með flottu skoti þegar bakvörðurinn Alva Selerud lét vaða og skoraði flott mark. Fjórum mínútum síðar var staðan orðin 4-1 eftir annað skot rétt utan vítateigs, nú frá Monicu Jusu Bah.

Vísir/Anton
