Valdimar fer ekki til Mexíkó Ágúst Orri Arnarson skrifar 18. febrúar 2026 11:19 Valdimar Þór Ingimundarson er ekki á leið til Mexíkó. vísir/Diego Valdimar Þór Ingimundarson hefur dregið sig úr íslenska landsliðshópnum sem mætir Mexíkó í vináttulandsleik ytra í lok febrúar. Óskar Borgþórsson kemur inn í hópinn í hans stað. Áður hafði verið tilkynnt um tvær breytingar á hópnum þegar Aron Sigurðarson og Aron Elís Þrándarson drógu sig úr hópnum. Jóhann Berg Guðmundsson og Hallgrímur Mar Steingrímsson komu inn í þeirra stað. Þetta er því þriðja breytingin á hópnum sem fer til Mexíkó en Valdimar og Óskar eru báðir leikmenn Víkings í Bestu deildinni. Óskar Borgþórsson er sprækur leikmaður. Vísir/Diego Valdimar hefur hins vegar verið orðaður við brottför frá félaginu og hafnaði nýlega tilboði frá sænska félaginu Kalmar. Mögulega er hann með annað tilboð í höndunum sem hann ætlar sér að samþykkja. Leikurinn gegn Mexíkó fer fram á Corregidora Stadium í Querataro og hefst klukkan 02:00 að íslenskum tíma aðfaranótt 26. febrúar. Bein útsending verður á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta Víkingur Reykjavík Mest lesið Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Fær um þrjátíu milljónir í sárabætur frá ríkasta manni Úkraínu Sport „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Íslenski boltinn Undir pressu vegna tengsla við Epstein: „Ég get ekki rekið hann“ Sport Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Fótbolti Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp Fótbolti Stutt gaman hjá stelpunum okkar í brekkunni Sport Sögulegur áfangi Örnu eftir „stranga og langa“ vegferð Sport „Þessi medalía er fyrir allar mömmurnar“ Sport Vonn hefur ekki staðið upp í meira en viku Sport Fleiri fréttir Valdimar fer ekki til Mexíkó Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara Gamla konan fékk slæman skell en Galatasaray skellihlær Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Luis Enrique segir orð gullknattarhafans „einskis virði“ Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Stjörnum prýtt lið Englands endurheimtir sterka leikmenn fyrir leik gegn Íslandi Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið „Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“ Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum FH hafði betur gegn Stjörnunni Daníel stóð sína plikt í frábærum endurkomusigri Börsungar töpuðu og glutruðu um leið tækifæri til að komast á toppinn Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Leik frestað hjá Glódísi með nær engum fyrirvara Skorar meira en Cristiano Ronaldo og dreymir um sæti í HM-hópnum Agla María verður í vinnunni þegar Ísland mætir Spáni og Englandi Svona var blaðamannafundurinn fyrir leiki á móti heims- og Evrópumeisturunum Sjá meira