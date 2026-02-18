Fótbolti

Valdimar fer ekki til Mexíkó

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Valdimar Þór Ingimundarson er ekki á leið til Mexíkó. 
Valdimar Þór Ingimundarson hefur dregið sig úr íslenska landsliðshópnum sem mætir Mexíkó í vináttulandsleik ytra í lok febrúar. Óskar Borgþórsson kemur inn í hópinn í hans stað.

Áður hafði verið tilkynnt um tvær breytingar á hópnum þegar Aron Sigurðarson og Aron Elís Þrándarson drógu sig úr hópnum. Jóhann Berg Guðmundsson og Hallgrímur Mar Steingrímsson komu inn í þeirra stað.

Þetta er því þriðja breytingin á hópnum sem fer til Mexíkó en Valdimar og Óskar eru báðir leikmenn Víkings í Bestu deildinni.

Óskar Borgþórsson er sprækur leikmaður. Vísir/Diego

Valdimar hefur hins vegar verið orðaður við brottför frá félaginu og hafnaði nýlega tilboði frá sænska félaginu Kalmar. Mögulega er hann með annað tilboð í höndunum sem hann ætlar sér að samþykkja.

Leikurinn gegn Mexíkó fer fram á Corregidora Stadium í Querataro og hefst klukkan 02:00 að íslenskum tíma aðfaranótt 26. febrúar. Bein útsending verður á Sýn Sport. 

Landslið karla í fótbolta Víkingur Reykjavík

