Maðurinn sem lýst var eftir fundinn

Maðurinn sem lögregla lýsti eftir í gær er fundinn. Í tilkynningu lögreglu í gær var hann beðinn að hafa samband eða fólk beðið að hafa samband þekkti það til hans. Ekki kom fram í tilkynningu hvers vegna lögregla vildi ná tali af manninum.
„Ef einhver þekkja til mannsins, eða vita hvar hann er að finna, eru hin sömu einnig beðin um að hringja í lögregluna, en upplýsingum má jafnframt koma á framfæri í tölvupósti á netfangið abending@lrh.is Þótt myndin sé óskýr má ætla að hún geti gefið vísbendingar um hver maðurinn er,“ sagði í tilkynningu lögreglunnar.