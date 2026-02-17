PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Ágúst Orri Arnarson skrifar 17. febrúar 2026 22:01 Désiré Doué átti stórkostlega innkomu. Neal Simpson/Allstar/Getty Images PSG lenti í algjörri martaðabyrjun í heimsókn sinni til AS Monaco en tókst að snúa leiknum við og vinna 2-3 sigur í fyrri leik umspilseinvígisins í Meistaradeildinni. Ríkjandi meistararnir frá París lentu undir strax á fyrstu mínútu leiksins og Folarin Baolgun skoraði síðan sitt annað mark fyrir AS Monaco á 18. mínútu. Vont varð verra fyrir PSG því besti leikmaður heims á síðasta ári, Ousmané Dembélé, fór meiddur af velli á 26. mínútu. PSG-liðið er hins vegar frábærlega mannað og Désiré Doué kom inn í stað Dembélé. Doué átti stórkostlegan leik. Hann minnkaði muninn á 29. mínútu og átti síðan skotið sem Achraf Hakimi fylgdi eftir til að jafna leikinn á 41. mínútu. Staðan stóð því 2-2 í hálfleik og í upphafi seinni hálfleiks missti Monaco mann af velli þegar Aleksandr Golovin fékk beint rautt spjald fyrir brot á Vitinha. Manni fleiri tók PSG völdin og það var að sjálfsögðu Doué sjálfur sem setti sigurmarkið til að kóróna sína frábæru frammistöðu. Lokatölur 2-3 og PSG er með forystuna fyrir seinni leikinn í næstu viku. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Fótbolti Sagði sína hlið á skógarferðinni sem hann fór í fyrir framan allan heiminn Sport Geta komið í veg fyrir að Donald Trump mæti á Ólympíuleikana Sport Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Fótbolti Notuðu Sturlu í leyfisleysi til að auglýsa pararáðgjöf Sport Saka verður sá launahæsti Enski boltinn Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Komu upp um meira svindl hjá Kanada í krullunni Sport Þrír látnir í skotárás á íshokkíleik: „Hugsanlega vegna fjölskylduerja“ Sport Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið Íslenski boltinn Fleiri fréttir Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara Gamla konan fékk slæman skell en Galatasaray skellihlær Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Luis Enrique segir orð gullknattarhafans „einskis virði“ Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Stjörnum prýtt lið Englands endurheimtir sterka leikmenn fyrir leik gegn Íslandi Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið „Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“ Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum FH hafði betur gegn Stjörnunni Daníel stóð sína plikt í frábærum endurkomusigri Börsungar töpuðu og glutruðu um leið tækifæri til að komast á toppinn Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Leik frestað hjá Glódísi með nær engum fyrirvara Skorar meira en Cristiano Ronaldo og dreymir um sæti í HM-hópnum Agla María verður í vinnunni þegar Ísland mætir Spáni og Englandi Svona var blaðamannafundurinn fyrir leiki á móti heims- og Evrópumeisturunum „Við erum heppin að hafa leikmann eins og Trent“ Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld? Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Breiðablik kaupir Ívar af KA Sjá meira