PSG sneri skelfi­legri stöðu í Móna­kó

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Désiré Doué átti stórkostlega innkomu.
PSG lenti í algjörri martaðabyrjun í heimsókn sinni til AS Monaco en tókst að snúa leiknum við og vinna 2-3 sigur í fyrri leik umspilseinvígisins í Meistaradeildinni.

Ríkjandi meistararnir frá París lentu undir strax á fyrstu mínútu leiksins og Folarin Baolgun skoraði síðan sitt annað mark fyrir AS Monaco á 18. mínútu.

Vont varð verra fyrir PSG því besti leikmaður heims á síðasta ári, Ousmané Dembélé, fór meiddur af velli á 26. mínútu.

PSG-liðið er hins vegar frábærlega mannað og Désiré Doué kom inn í stað Dembélé.

Doué átti stórkostlegan leik. Hann minnkaði muninn á 29. mínútu og átti síðan skotið sem Achraf Hakimi fylgdi eftir til að jafna leikinn á 41. mínútu.

Staðan stóð því 2-2 í hálfleik og í upphafi seinni hálfleiks missti Monaco mann af velli þegar Aleksandr Golovin fékk beint rautt spjald fyrir brot á Vitinha.

Manni fleiri tók PSG völdin og það var að sjálfsögðu Doué sjálfur sem setti sigurmarkið til að kóróna sína frábæru frammistöðu. Lokatölur 2-3 og PSG er með forystuna fyrir seinni leikinn í næstu viku.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

