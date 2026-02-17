Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Ágúst Orri Arnarson skrifar 17. febrúar 2026 22:40 Rikki G átti aðeins erfitt með andardrátt. sýn skjáskot Ríkharð Óskar Guðnason var í miklum vandræðum með að stýra hálfleiksþætti Meistaradeildarinnar í kvöld. Hann gat varla andað greyið og ekki er þetta í fyrsta sinn sem hann lendir í þessu. Rikki G er einn dáðasti dagskráargerðarmaður þjóðarinnar og hefur eflaust skotið einhverjum áhorfendum sínum skelk í bringu þegar honum svelgdist svona svakalega á vatnssopa í beinni útsendingu. Hann hreinlega jafnaði sig ekki á þessu hrökki ofan í kok og var fljótlega orðinn kófsveittur og kafnandi. Arnar Gunnlaugsson og Albert Ingason voru með honum í settinu og höfðu örlitlar áhyggjur af sínum manni, en Rikki gaf síðan í skyn að allt væri í góðu og þá gátu þeir félagar hlegið dátt. Klippa: Rikki G að kafna í beinni útsendingu Atvikið má sjá í spilaranum að ofan. Hér fyrir neðan má svo finna myndband frá því 2024, þegar Rikki lenti í svipuðum aðstæðum, kafnandi og kófsveittur. Þess skal svo getið að Rikki G jafnaði sig að fullu af þessum áföllum og stýrir Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport í þessum skrifuðu orðum. Ertu ok @RikkiGje minn? pic.twitter.com/oOnfZJNyL0— Hjálmar Örn Jóhannsson (@hjammi) January 8, 2024 Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Fótbolti Sagði sína hlið á skógarferðinni sem hann fór í fyrir framan allan heiminn Sport Geta komið í veg fyrir að Donald Trump mæti á Ólympíuleikana Sport Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Fótbolti Notuðu Sturlu í leyfisleysi til að auglýsa pararáðgjöf Sport Saka verður sá launahæsti Enski boltinn Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Komu upp um meira svindl hjá Kanada í krullunni Sport Þrír látnir í skotárás á íshokkíleik: „Hugsanlega vegna fjölskylduerja“ Sport Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið Íslenski boltinn Fleiri fréttir Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara Gamla konan fékk slæman skell en Galatasaray skellihlær Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Luis Enrique segir orð gullknattarhafans „einskis virði“ Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Stjörnum prýtt lið Englands endurheimtir sterka leikmenn fyrir leik gegn Íslandi Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið „Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“ Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum FH hafði betur gegn Stjörnunni Daníel stóð sína plikt í frábærum endurkomusigri Börsungar töpuðu og glutruðu um leið tækifæri til að komast á toppinn Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Leik frestað hjá Glódísi með nær engum fyrirvara Skorar meira en Cristiano Ronaldo og dreymir um sæti í HM-hópnum Agla María verður í vinnunni þegar Ísland mætir Spáni og Englandi Svona var blaðamannafundurinn fyrir leiki á móti heims- og Evrópumeisturunum „Við erum heppin að hafa leikmann eins og Trent“ Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld? Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Breiðablik kaupir Ívar af KA Sjá meira