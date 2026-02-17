Fótbolti

Rikki G kafnaði aftur í beinni út­sendingu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Rikki G átti aðeins erfitt með andardrátt. 
Ríkharð Óskar Guðnason var í miklum vandræðum með að stýra hálfleiksþætti Meistaradeildarinnar í kvöld. Hann gat varla andað greyið og ekki er þetta í fyrsta sinn sem hann lendir í þessu.

Rikki G er einn dáðasti dagskráargerðarmaður þjóðarinnar og hefur eflaust skotið einhverjum áhorfendum sínum skelk í bringu þegar honum svelgdist svona svakalega á vatnssopa í beinni útsendingu.

Hann hreinlega jafnaði sig ekki á þessu hrökki ofan í kok og var fljótlega orðinn kófsveittur og kafnandi.

Arnar Gunnlaugsson og Albert Ingason voru með honum í settinu og höfðu örlitlar áhyggjur af sínum manni, en Rikki gaf síðan í skyn að allt væri í góðu og þá gátu þeir félagar hlegið dátt.

Klippa: Rikki G að kafna í beinni útsendingu

Atvikið má sjá í spilaranum að ofan. Hér fyrir neðan má svo finna myndband frá því 2024, þegar Rikki lenti í svipuðum aðstæðum, kafnandi og kófsveittur.

Þess skal svo getið að Rikki G jafnaði sig að fullu af þessum áföllum og stýrir Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport í þessum skrifuðu orðum.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

