Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL

Jurgen Klopp, fyrrum þjálfari Liverpool og núverandi ráðgjafi hjá íþróttasamsteypu Red Bull, fékk ábyrgðarmikið hlutverk og hitti eina af sínum hetjum í skíðaskotfimikeppni á Vetrarólympíuleikunum í dag.
Klopp kveðst vera mikill áhugamaður um allar vetraríþróttir en var að mæta á sína fyrstu skíðagöngukeppni í dag. Hann var heiðraður og settur í það hlutverk að hringja bjöllunni, sem gefur í skyn að lokahringur keppninnar sé að hefjast.
„Ég elska allar skíðaíþróttir, alpagreinarnar, skíðaskotfimina, þetta er allt svo spennandi. Ég skil suma hluti eftir að hafa fylgst með þeim í mörg ár eða gert þá sjálfur en sumt skil ég einfaldlega ekki. Hvernig getur einhver beygt sig svona lágt, en samt haldið jafnvægi og ýtt steini [í krullu]?“ sagði Klopp heillaður.
Hann er líka mikill aðdáandi norska skíðaskotfimikappans Ole Einar Björndalen, sem er hættur að keppa en var á keppninni í dag sem áhorfandi.
„Ég held að Ole Einar eigi ekki stærri aðdáanda en mig“ sagði Klopp en hann hefur áður komið fram í heimildarmynd um kappann og lýst aðdáun sinni.
„Á Englandi veit fólk ekki hvað skíðaskotfimi er. Þar velti fólk fyrir sér hvaða Norðmaður þetta væri en þegar ég heyrði þetta sagði ég: Já, ég vil hitta hann. Hvar og hvenær get ég hitt hann?“
„Hann er á mínum golulista [e. bucket list] og nú get ég tikkað í það box. Þetta er eins og fyrir hnefaleikaáhugamann að hitta Muhammad Ali.
Bjorndalen er skíðaskotfimi. Ég hef reynt að útskýra þetta fyrir Englendingum. Hann er Franz Beckenbauer, Pele og Bobby Moore í einni og sömu manneskjunni“ sagði Klopp einnig.