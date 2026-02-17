Fótbolti

Þrjá­tíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi

Aron Guðmundsson skrifar
Stuðningsmaðurinn var ekki sáttur með Elías í leik Brann og Midtjylland í Evrópudeildinni á dögunum og hjóp inn á völlinn í áttina að Íslendingnum.
Stuðningsmaðurinn var ekki sáttur með Elías í leik Brann og Midtjylland í Evrópudeildinni á dögunum og hjóp inn á völlinn í áttina að Íslendingnum. Mynd: Brann

Stuðnings­maður norska liðsins Brann, sem hljóp inn á völlinn í viður­eign liðsins gegn Mid­tjylland í Evrópu­deildinni í fót­bolta á dögunum og í áttina að Elíasi Rafni Ólafs­syni mark­verði danska liðsins, hefur verið dæmdur í þrjátíu leikja bann og krefst Brann skaða­bóta frá honum.

Brann greinir frá þessu í frétta­til­kynningu sem birtist á heimasíðu félagsins núna í morgun. Um­ræddur stuðnings­maður virðist hafa verið orðinn veru­lega pirraður á Elíasi Rafni í marki Mid­tjylland og ætlað að taka málin í sínar eigin hendur.

Forráða­menn Brann líta málið al­var­legum augum og eru þakk­látir fyrir það að Noah Holm, leik­maður Brann, hafi náð að stöðva stuðnings­manninn áður en hann náði til Elíasar.

„Ef Noah hefði ekki stöðvað hann þá hefði um­ræddur ein­stak­lingur náð til mark­varðar Mid­tjylland og af­leiðing þess hefði verið sú að við hefðum þurft að spila næsta leik fyrir framan tómar völl,“ segir Christian Kal­venes, fram­kvæmda­stjóri Brann í frétta­til­kynningu félagsins.

Brann hefur ákveðið að setja um­ræddan stuðnings­mann í þrjátíu leikja bann frá því að mæta á leiki liðsins. Þar að auki mun félagið krefjast þess að maðurinn greiði þeim skaða­bætur að upp­hæð 5000 evrur, eða því sem nemur um 700 þúsund ís­lenskum krónu. Sú upp­hæð er sú sama og UEFA sektaði Brann um vegna at­viksins.

Leik liðanna lyktaði með 3-3 jafntefli en svo fór að Midtjylland endaði í 3.sæti deildarkeppni Evrópudeildarinnar og tryggði sér þar með beint sæti í sextán liða úrslitum keppninnar. Brann endaði í 24.sæti og komst áfram í umspil fyrir sextán liða úrslitin þar sem liðið mætir Bologna frá Ítalíu í tveggja leikja einvígi. 

Evrópudeild UEFA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið