Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Aron Guðmundsson skrifar 17. febrúar 2026 11:41 Stuðningsmaðurinn var ekki sáttur með Elías í leik Brann og Midtjylland í Evrópudeildinni á dögunum og hjóp inn á völlinn í áttina að Íslendingnum. Mynd: Brann Stuðningsmaður norska liðsins Brann, sem hljóp inn á völlinn í viðureign liðsins gegn Midtjylland í Evrópudeildinni í fótbolta á dögunum og í áttina að Elíasi Rafni Ólafssyni markverði danska liðsins, hefur verið dæmdur í þrjátíu leikja bann og krefst Brann skaðabóta frá honum. Brann greinir frá þessu í fréttatilkynningu sem birtist á heimasíðu félagsins núna í morgun. Umræddur stuðningsmaður virðist hafa verið orðinn verulega pirraður á Elíasi Rafni í marki Midtjylland og ætlað að taka málin í sínar eigin hendur. Forráðamenn Brann líta málið alvarlegum augum og eru þakklátir fyrir það að Noah Holm, leikmaður Brann, hafi náð að stöðva stuðningsmanninn áður en hann náði til Elíasar. „Ef Noah hefði ekki stöðvað hann þá hefði umræddur einstaklingur náð til markvarðar Midtjylland og afleiðing þess hefði verið sú að við hefðum þurft að spila næsta leik fyrir framan tómar völl," segir Christian Kalvenes, framkvæmdastjóri Brann í fréttatilkynningu félagsins. Brann hefur ákveðið að setja umræddan stuðningsmann í þrjátíu leikja bann frá því að mæta á leiki liðsins. Þar að auki mun félagið krefjast þess að maðurinn greiði þeim skaðabætur að upphæð 5000 evrur, eða því sem nemur um 700 þúsund íslenskum krónu. Sú upphæð er sú sama og UEFA sektaði Brann um vegna atviksins. Leik liðanna lyktaði með 3-3 jafntefli en svo fór að Midtjylland endaði í 3.sæti deildarkeppni Evrópudeildarinnar og tryggði sér þar með beint sæti í sextán liða úrslitum keppninnar. Brann endaði í 24.sæti og komst áfram í umspil fyrir sextán liða úrslitin þar sem liðið mætir Bologna frá Ítalíu í tveggja leikja einvígi.