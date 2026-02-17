Fótbolti

Stjörnu­prýtt lið Eng­lands endur­heimtir sterka pósta fyrir leik gegn Ís­landi

Aron Guðmundsson skrifar
Sarina Wiegman, landsliðsþjálfari Englands með fyrirliða sínum Leah Williamson eftir að England var Evrópumeistari síðasta sumar.
Enska landsliðið mætir með sínar helstu stjörnur til leiks í leik gegn Íslandi í undankeppni HM í næsta mánuði. Englendingar endurheimta sterka pósta úr meiðslum fyrir fyrstu leiki sína í keppninni.

Ísland og England mætast á City Ground, heimavelli enska úrvalsdeildarfélagsins Nottingham Forest, þann 7.mars næstkomandi en nokkrum dögum áður munu Stelpurnar okkar heimsækja ríkjandi heimsmeistara Spánar. 

Enska landsliðið er ríkjandi Evrópumeistari og unnið Evrópumótið í undanfarin tvö skipti og nokkuð ljóst að liðið muni tefla fram afar sterku liði í leikjum sínum gegn Úkraínu og Íslandi í komandi landsleikjaglugga sem verður jafnframt sá fyrsti í undankeppni HM. 

Landsliðshópur enska landsliðsins var opimberaður núna í morgun. Sarina Wiegman, þjálfari liðsins getur veðjað á flestar af sínum helstu stjörnum og endurheimtir sterka leikmenn á borð við fyrirliðann Leah Williamson og Lauren James sem hafa ekki spilað með liðinu síðan úrslitaleiknum á EM í fyrra. 

Markmenn: 

Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)

Varnarmenn: 

Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

Miðjumenn:

Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Keira Walsh (Chelsea)

Sóknarmenn: 

Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)

HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta

