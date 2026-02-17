Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon 17. febrúar 2026 22:00 Vinicius Jr. fagnaði markinu með léttum danssporum og fékk gult spjald fyrir það. Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images) Real Madrid sótti 0-1 sigur gegn Benfica í fyrri leik umspilsins í Meistaradeildinni. Vinicius Jr. skoraði sigurmarkið og ásakaði síðan andstæðing sinn um rasisma. José Mourinho verður ekki á hliðarlínunni í seinni leiknum því hann fékk rautt spjald. Gestirnir frá Madríd voru með mikla yfirburði í fyrri hálfleik en tókst ekki að skora fyrr en á 50. mínútu, þegar Vinicius Jr. skoraði með glæsilegu skoti eftir stoðsendingu Kylian Mbappé. Vinicius hljóp út að hornfána og fagnaði markinu með því að dansa fyrir framan stuðningsmenn Benfica. Fyrir það fékk Vinicius gult spjald. Stuðningsmennirnir tóku þessum danssporum illa og létu fúkyrðin fljúga í átt að honum. Leikmenn Benfica mættu á svæðið og reyndu að bola Vinicius burt. Einn þeirra, argentínski leikmaðurinn Gianluca Prestianni, var síðan ásakaður af Vinicius um kynþáttahatur. Dómarinn gerði hlé á leiknum en Prestianni var ekki refsað. José Mourinho gat ekki haldið aftur af sér. getty Hitinn færðist í aukana eftir því sem líða fór á leikinn og rétt áður en venjulegum leiktíma lauk fékk José Mourinho, þjálfari Benfica, gult spjald fyrir mótmæli. Hann lét sér það ekki nægja, mótmælti gula spjaldinu og fékk þá að líta rautt spjald. Fleiri mörk voru hins vegar ekki skoruð og þessum hitaleik lauk með 0-1 sigri Real Madrid en liðin mætast aftur í næstu viku. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Real Madrid CF