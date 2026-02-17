Galatasaray er komið með annan fótinn áfram í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar eftir 5-2 sigur gegn Juventus í fyrri umspilsleik liðanna.
Juventus lenti undir snemma leiks þegar Gabriel Sara kom boltanum í netið fyrir Galatasaray en gamla konan svaraði snöggt fyrir sig.
Teun Koopmeiners jafnaði leikinn aðeins fimmtíu sekúndum síðar og skoraði síðan glæsimark sem kom Juventus 2-1 yfir eftir rúman hálftíma.
Þannig stóð staðan í hálfleik en heimamenn á Hrútavöllum sneru leiknum algjörlega við í seinni hálfleik.
Noah Lang jafnaði metin á 49. mínútu og Davinson Sanchez tók 3-2 forystu fyrir Galatasaray á 60. mínútu.
Skömmu síðar missti Juventus mann af velli, varamaðurinn Juan Cabal átti hræðilega innkomu, fékk tvö gul spjöld í seinni hálfleik og var sendur í sturtu.
Þá tók Galatasaray algjörlega öll völd á vellinum. Noah Lang skoraði sitt annað mark aðeins sjö mínútum síðar og Sacha Boey potaði fimmta markinu inn áður en leiknum lauk.
Liðin mætast aftur á heimavelli Juventus í næstu viku.