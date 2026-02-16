Í beinni
Fótbolti - Enski bikarinn - FA Cup
Macclesfield FC
Brentford
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Vetrarólympíuleikar 2026
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
mánudagur 16. febrúar 2026
Bolludagur
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Vetrarólympíuleikar 2026
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enski bikarinn - FA Cup
Macclesfield FC
Brentford
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
„Ég er ekki kærastan“
Sport
Sögð þéna milljónir á því að sýna brjóstahaldarann á Ólympíuleikunum
Sport
Typpið í lagi en skórnir of stórir
Sport
„Ung kona vinnur gull og verður fyrir fordómum og niðurlægingu“
Sport
Sögulegur áfangi Örnu sem brýtur blað í íþróttasögu Íslendinga
Sport
Klúðraði gullinu, henti frá sér öllu lauslegu og strunsaði út í skóg
Sport
Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár
Fótbolti
Jón Erik náði 25. sætinu með frábærri seinni ferð
Sport
Snoop Dogg gat ekki borgað fyrir hamborgarann á Ólympíuleikunum
Sport
Hann vann fyrsta gull Brasilíu en af hverju keppir hann ekki fyrir Noreg?
Sport
Fleiri fréttir
Girona - Barcelona | Geta endurheimt toppsætið með sigri í Katalóníuslagnum
Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp
Macclesfield - Brentford | Stoppar Hákon ævintýri utandeildarliðsins?
Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham
Leik frestað hjá Glódísi með nær engum fyrirvara
Skorar meira en Cristiano Ronaldo og dreymir um sæti í HM-hópnum
Agla María verður í vinnunni þegar Ísland mætir Spáni og Englandi
Svona var blaðamannafundurinn fyrir leiki á móti heims- og Evrópumeisturunum
„Við erum heppin að hafa leikmann eins og Trent“
Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld?
Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool
Breiðablik kaupir Ívar af KA
Valdi tvo nýliða í kvennalandsliðið
Sjáðu Karólínu Leu tryggja Inter sigur með háklassa afgreiðslu
„Þeir gera allt til þess að blekkja okkur“
Blikar að landa Ívari
Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár
Sigdís Eva hetjan í fyrsta leik
KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt
Willum þurfti að hætta út af of miklum snjó
Gerðu góða ferð yfir litla beltið
Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig
Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit
Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag
Nökkvi lagði upp í Íslendingaslagnum
Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp
Perri varði víti og Leeds áfram
Karólína hetjan á ögurstundu
Grátlegt hjá Íslendingaliðinu
Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum
Sjá meira
Mest lesið
„Ég er ekki kærastan“
Sport
Sögð þéna milljónir á því að sýna brjóstahaldarann á Ólympíuleikunum
Sport
Typpið í lagi en skórnir of stórir
Sport
„Ung kona vinnur gull og verður fyrir fordómum og niðurlægingu“
Sport
Sögulegur áfangi Örnu sem brýtur blað í íþróttasögu Íslendinga
Sport
Klúðraði gullinu, henti frá sér öllu lauslegu og strunsaði út í skóg
Sport
Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár
Fótbolti
Jón Erik náði 25. sætinu með frábærri seinni ferð
Sport
Snoop Dogg gat ekki borgað fyrir hamborgarann á Ólympíuleikunum
Sport
Hann vann fyrsta gull Brasilíu en af hverju keppir hann ekki fyrir Noreg?
Sport
Í beinni
Fótbolti - Enski bikarinn - FA Cup
Macclesfield FC
Brentford
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Vetrarólympíuleikar 2026
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar