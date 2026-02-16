Valdi tvo nýliða í kvennalandsliðið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. febrúar 2026 13:06 Birta Georgsdóttir fagnar marki með Blikum síðasta sumar en hún var valin í landsliðið í dag. Vísir/Diego Þorsteinn Halldórsson, þjálfari A-landsliðs kvenna í fótbolta, tilkynnti í dag hópinn sinn fyrir leiki við Spán og England í undankeppni HM í Brasilíu 2027. Tveir nýliðar eru í hópnum, þær Elín Helena Karlsdóttir og Birta Georgsdóttir sem báðar urðu Íslandsmeistarar með Breiðabliki síðasta sumar. Birta hefur síðan farið út í atvinnumennsku og spilar með Genoa á Ítalíu. Það eru fleiri að koma inn í landsliðið frá síðasta verkefni í október en bæði Berglind Rós Ágústsdóttir og Ída Marín Hermannsdóttir voru líka teknar inn frá síðustu leikjum. Thelma Karen Pálmadóttir og María Catharina Ólafsd. Gros halda báðar sæti sínu í landsliðinu en Thelma Karen er nú orðinn leikmaður sænsku meistaranna í Häcken. Íslensku stelpurnar mæta Spáni á Estadio Municipal Castalia í Castellon þriðjudaginn 3. mars og spilað verður við England á City Ground í Nottingham laugardaginn 7. mars. Hópurinn Telma Ívarsdóttir - Glasgow Rangers Fanney Inga Birkisdóttir - BK Häcken Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Bröndby IF Ingibjörg Sigurðardóttir - SC Freiburg Glódís Perla Viggósdóttir - Bayern München Guðrún Arnardóttir - Hammarby Fotboll Elín Helena Karlsdóttir - Breiðablik Sædís Rún Heiðarsdóttir - Valerenga María Catharina Ólafsd. Gros - Djurgårdens IF Fotboll Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF Katla Tryggvadóttir - ACF Fiorentina Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan Ída Marín Hermannsdóttir - FH Hildur Antonsdóttir - Madrid CFF Berglind Rós Ágústsdóttir - Valur Sandra María Jessen - 1. FC. Köln Birta Georgsdóttir - Genoa CFC Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City FC Hlín Eiríksdóttir - ACF Fiorentina Diljá Ýr Zomers - SK Brann Emilía Kristín Ásgeirsdóttir - RB Leipzig Thelma Karen Pálmadóttir - BK Häcken Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið „Ég er ekki kærastan“ Sport Sögð þéna milljónir á því að sýna brjóstahaldarann á Ólympíuleikunum Sport Typpið í lagi en skórnir of stórir Sport „Ung kona vinnur gull og verður fyrir fordómum og niðurlægingu“ Sport Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Fótbolti Snoop Dogg gat ekki borgað fyrir hamborgarann á Ólympíuleikunum Sport Hann vann fyrsta gull Brasilíu en af hverju keppir hann ekki fyrir Noreg? Sport Rústaði á sér fótunum en varð samt stjarna leikanna Sport Magnus Carlsen enn einu sinni heimsmeistari Sport „Hann var stressaður og það var svo krúttlegt“ Sport Fleiri fréttir Valdi tvo nýliða í kvennalandsliðið Bein útsending: Hópur fyrir leiki á móti heims- og Evrópumeisturunum Sjáðu Karólínu Leu tryggja Inter sigur með háklassa afgreiðslu „Þeir gera allt til þess að blekkja okkur“ Blikar að landa Ívari Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Sigdís Eva hetjan í fyrsta leik KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt Willum þurfti að hætta út af of miklum snjó Gerðu góða ferð yfir litla beltið Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Nökkvi lagði upp í Íslendingaslagnum Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Karólína hetjan á ögurstundu Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum KSÍ dregur úr verðhækkunum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Skoraði fyrir bæði lið í stórleiknum Tillaga um Breiðholt á ársþingi KSÍ Mark dæmt af Orra á Bernabéu Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki KR lenti tveimur undir en er enn án taps Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Sjá meira