Valdi tvo ný­liða í kvenna­lands­liðið

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Birta Georgsdóttir fagnar marki með Blikum síðasta sumar en hún var valin í landsliðið í dag.
Birta Georgsdóttir fagnar marki með Blikum síðasta sumar en hún var valin í landsliðið í dag. Vísir/Diego

Þorsteinn Halldórsson, þjálfari A-landsliðs kvenna í fótbolta, tilkynnti í dag hópinn sinn fyrir leiki við Spán og England í undankeppni HM í Brasilíu 2027.

Tveir nýliðar eru í hópnum, þær Elín Helena Karlsdóttir og Birta Georgsdóttir sem báðar urðu Íslandsmeistarar með Breiðabliki síðasta sumar. Birta hefur síðan farið út í atvinnumennsku og spilar með Genoa á Ítalíu.

Það eru fleiri að koma inn í landsliðið frá síðasta verkefni í október en bæði Berglind Rós Ágústsdóttir og Ída Marín Hermannsdóttir voru líka teknar inn frá síðustu leikjum.

Thelma Karen Pálmadóttir og María Catharina Ólafsd. Gros halda báðar sæti sínu í landsliðinu en Thelma Karen er nú orðinn leikmaður sænsku meistaranna í Häcken.

Íslensku stelpurnar mæta Spáni á Estadio Municipal Castalia í Castellon þriðjudaginn 3. mars og spilað verður við England á City Ground í Nottingham laugardaginn 7. mars.

  • Hópurinn
  • Telma Ívarsdóttir - Glasgow Rangers
  • Fanney Inga Birkisdóttir - BK Häcken
  • Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan
  • Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Bröndby IF
  • Ingibjörg Sigurðardóttir - SC Freiburg
  • Glódís Perla Viggósdóttir - Bayern München
  • Guðrún Arnardóttir - Hammarby Fotboll
  • Elín Helena Karlsdóttir - Breiðablik
  • Sædís Rún Heiðarsdóttir - Valerenga
  • María Catharina Ólafsd. Gros - Djurgårdens IF Fotboll
  • Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF
  • Katla Tryggvadóttir - ACF Fiorentina
  • Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan
  • Ída Marín Hermannsdóttir - FH
  • Hildur Antonsdóttir - Madrid CFF
  • Berglind Rós Ágústsdóttir - Valur
  • Sandra María Jessen - 1. FC. Köln
  • Birta Georgsdóttir - Genoa CFC
  • Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City FC
  • Hlín Eiríksdóttir - ACF Fiorentina
  • Diljá Ýr Zomers - SK Brann
  • Emilía Kristín Ásgeirsdóttir - RB Leipzig
  • Thelma Karen Pálmadóttir - BK Häcken
Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

