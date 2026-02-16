Íslenska landsliðskonan Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var hetja ítalska stórliðsins Internazionale Milano í Seríu A um helgina.
Karólína Lea skoraði sigurmarkið í 3-2 útisigri á Parma en markið hennar kom á síðustu stundu eða á þriðju mínútu í uppbótartíma.
Parma komst í 1-0 en hafði síðan jafnað metin í 2-2 á 85. mínútu.
Karólína fékk þá boltann frá þýsku landsliðskonunni Lina Magull, lagði hann fyrir sig í teignum og afgreiddi hann glæsilega í hornið, óverjandi fyrir markvörð Parma.
Háklassa afgreiðslu og Karólína fagnaði markinu gríðarlega ásamt félögum sínum í Inter-liðinu.
Þetta var annað deildarmark Karólínu á leiktíðinni í ellefu leikjum en hún skoraði einnig í sigri á Juventus í janúar. Karólína hefur einnig gefið þrjár stoðsendingar.
Sigurinn styrkti stöðu INter í öðru sætinu og setti pressu á topplið Roma.
Internazionale hefur unnið ellefu leiki í röð í öllum keppnum og er líklegt til að berjast af alvöru um ítalska meistaratitilinn í vor.
Hér fyrir neðan má sjá sigurmarkið hennar Karólínu Lea og fögnuðinn á eftir. Myndbandið er aðgengilegt með því að fletta yfir á næstu mynd.
View this post on Instagram A post shared by Serie A Women (@seriea_women)
