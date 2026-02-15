Blikar sagðir vera að landa Ívari Sindri Sverrisson skrifar 15. febrúar 2026 21:44 Ívar Örn Árnason í leik gegn Breiðabliki síðasta sumar. Nú virðist styttast í að hann spili sjálfur í græna búningnum. vísir/Diego Breiðablik virðist vera að ná samkomulagi við KA um kaup á fyrirliða KA-manna, Ívari Erni Árnasyni. Fótbolti.net fjallaði um viðræður KA og Breiðabliks á föstudaginn og vísaði í sögusagnir um að Blikar ætluðu sér að fá Ívar fyrir 15 milljónir króna. Akureyri.net sagði svo í kvöld að Ívar yrði nær örugglega seldur til Breiðabliks og að svo gæti farið að gengið yrði frá samningi strax á morgun. Ívar var ekki í leikmannahópi KA í dag þegar liðið vann 2-0 sigur gegn Víkingi í Lengjubikarnum. Ljóst er að þessi uppaldi KA-maður myndi skilja eftir sig gríðarlega vandfyllt skarð í vörn KA. Núgildandi samningur þessa 29 ára leikmanns við félagið gildir út þetta ár. Besta deild karla Breiðablik KA Mest lesið Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Fótbolti Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Tveir fluttir á sjúkrahús eftir harkalegt slys Sport Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Enski boltinn KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti Fleiri fréttir Blikar sagðir vera að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Sjá meira