Sinueldur í Úlfarsárdal

Agnar Már Másson skrifar
Af vettvangi.
Af vettvangi. Aðsend

Slökkvilið var í kvöld ræst út í Úlfarsárdal þar sem sinueldur logaði.

Þegar fréttastofa náði tali af varðstjóra slökkviliðsins um klukkan 18.45 í kvöld, sunnudag, sagði hann að slökkviliðsbílar væru nýmættir á vettvang. 

Varðstjórinn sagði að eldurinn logaði rétt fyrir neðan Framvöllinn í Úlfarsárdal.

Um minni háttar sinueld væri að ræða. 

Sjónarvottur sagði í samtali við Vísi um klukkan 19 að svo virtist sem slökkvilið væri búið að slökkva eldinn, þó enn væri fjöldi viðbragðsaðila á vettvangi.

Frétin hefur verið uppfærð.

Sinueldur í Úlfarsárdal.Aðsend
Slökkvilið Reykjavík

