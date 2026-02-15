Helga Sigrún Sigurjónsdóttir telur sig heppna að ekki hafi farið verr þegar hún lenti í slysi á föstudaginn. Þá var hún á ferðinni á hjóli í Laugardalnum og varð fyrir því óláni að hjóla á mikilli ferð á rafhlaupahjól sem lá á hjólastígnum. Helga er óbrotin en tiltölulega illa farin og hefur verið rúmföst frá því á föstudaginn.
Í samtali við fréttastofu segir Helga að slysið hafið orðið í Laugardalnum þar sem lýsing hafi verið ágæt en rafhlaupahjólið hafi legið þannig á stígnum að það verið samlitt göngustígnum.
„Ég er með tvenn ljós á hjólinu mínu og það var greinilega ekkert endurskin á þessu,“ segir Helga.
Þar að auki segir hún að mjög kalt hafi verið og að hún hafi hlíft andlitinu vegna vindkælingar. Það hafi ekki hjálpað til.
Eftir að hún féll í götuna gat Helga staðið upp af sjálfsdáðum og var hún sótt af eiginmanni sínum. Hjólið er skemmt og komið í viðgerð.
„Ég er heppin að hafa ekki brotnað. Ég finn til í hendinni og úlpan er rifin upp að olnboga,“ segir Helga og er hún viss um að hún hafi sett höndina fyrir sig þegar hún féll.
Hún skrifaði um slysið á Facebook og segir fólk þar hafa sagt frá því að hafa lent í svipuðum slysum. Einn sagðist til að mynda hafa rotast við að hjóla á rafhlaupahjól og það líka í Laugardalnum.
Helga segir ástandið í Laugardalnum sérstaklega slæmt, þar sem rafhlaupahjól liggi oft á víð og dreif og spyr af hverju fólk sé að skilja þau eftir á miðjum göngu- og hjólastígum.
„Ég hef ekkert á móti þessum hjólum. Það er fínt að þetta sé notað en það þarf bara að tryggja öryggi. Bæði þeirra sem nota þau og hinna sem þurfa að umgangast þau þar sem þau eru.“
Hún nefnir að til dæmis væri hægt að beita sektum og setja upp sérstök svæði þar sem fólki verði gert að skilja hjólin eftir, svo þau séu ekki úti um allt. Slíkt hafi til að mynda verið gert við Landspítalann, þar sem myndað var sérstakt svæði og fengu notendur afslátt við að skilja hjólin eftir þar. Áður hafi hjólin verið skilin eftir víðs vegar á lóð Landspítalans en það hafi gerbreyst.
„Ef fyrirtæki væru sektuð þegar kúnnar leggja hjólum þar sem þau valda hættu, þá myndu fyrirtækin gera eitthvað í þessu. Alveg eins og þegar við leggjum bílum ólöglega, þá gerum við það bara einu sinni þegar við erum sektuð,“ segir Helga.
„Það ætti að vera auðvelt að koma í veg fyrir þetta að stórum hluta. Peningarnir, þeir tala.“
Hún tekur fram að þetta sé ekki eingöngu notendum að kenna. Einhverjir séu að hrekkja og henda hjólum niður á stíga.
Umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar samþykkti í síðasta mánuði nýjar reglur um frágang rafhlaupahjóla í borginni, þar sem verið var að breyta reglum frá 2019. Með þessum breytingum átti að auka sýnileika hjólanna og að lagning þeirra á hjólastígum, göngugötum og öðrum stöðum þar sem þau teljast hindra aðra umferðsé óheimil, svo eitthvað sé nefnt.
Reglurnar fela einnig í sér að sé hjólum lagt á stöðum þar sem það á að vera óheimilt, hafi fyrirtækin þrjár klukkustundir til að fjarlægja þau.
Þessar breytingar byggja á vinnu sem hófst í fyrra.
Eva Hauksdóttir, lögfræðingur, skrifaði grein á Vísi í september þar sem hún sagði frá skjólstæðingi sínum sem hefði hjólað á rafhlaupahjól á hjólastíg síðasta vor. Það hlaupahjól lá undir ljósastaur sem logaði ekki.
Hann féll og kom fólk skömmu síðar að honum þar sem hann lá í blóði sínu, illa áttaður og hjálmur hans brotinn.
Við þetta hlaut maðurinn, samkvæmt Evu, mikla áverka. Miltað sprakk, hann fékk skurði og mörg beinbrot.
„Hann væri líklega ekki á meðal okkar ef hann hefði ekki fundist svo fljótt eftir byltuna,“ skrifaði Eva í greinina sem bar titilinn Hættulegustu tækin í umferðinni.
Grein hennar fjallaði þó meira um ábyrgð á slysum sem þessum en slysið sjálft. Tryggingafélag rafhlaupahjólaleigunnar neitaði bótaskyldu þar sem notendur hafi staðfest að hafa lesið skilmála um hvar og hvernig ætti að leggja rafhlaupahjólunum og fyrirtækið beri ekki ábyrgð á því að ljósið hafi ekki logað í ljósastaurnum.
Eva sagði að mögulega hefði verið hægt að láta reyna á bótaskyldu fyrir dómi en það hafi ekki verið hægt þar sem lögregluþjónar hafi eingöngu tekið eina mynd af vettvangi slyssins og hún hafi verið tekin úr svo mikilli fjarlægð að hún dugði ekki til að sanna frá hvaða leigu rafhlaupahjólið væri. Þar að auki hafi nafn rangrar rafhlaupahjólaleigu verið skráð í skýrslu lögreglunnar.