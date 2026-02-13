Kominn undan feldi og svarið er nei

Valdimar Víðisson bæjarstjóri í Hafnarfirði ætlar ekki að gefa kost á sér til varaformennsku í Framsóknarflokknum. Hann segist hafa tekið áskoranir um slíkt alvarlega en á þessum tímapunkti þurfi fókus hans að vera á starfi flokksins í Hafnarfirði.
Þetta kemur fram í Facebook-færslu Valdimars. Hann upplýsti í samtali við Vísi í gær að skorað hefði verið á hann, hann hefði velt því fyrir sér og gerði enn.
„Ég taldi það skyldu mína að taka þeim áskorunum alvarlega, bera virðingu fyrir þeim og íhuga málið vel og vandlega í samráði við mitt nánasta fólk. Ég er innilega þakklátur fyrir þann stuðning og þá hvatningu sem ég hef fundið fyrir undanfarnar vikur,“ segir Valdimar.
„Eftir vandlega ígrundun finn ég í hjarta mínu að mitt meginverkefni á þessum tímapunkti er að halda áfram að byggja upp starf flokksins okkar hér í Hafnarfirði. Sveitarstjórnarkosningar eru fram undan og hugur minn og einbeiting þurfa að vera þar.“
Því hafi hann ákveðið að bjóða sig ekki fram til embættis varaformanns á flokksþingi sem verður sett á morgun. Stefán Vagn Stefánsson er einn í framboði til varaformanns. Barist verður um formennsku þar sem Ingibjörg Isaksen þingmaður og Lilja Alfreðsdóttir fyrrverandi ráðherra berjast um titilinn.
Ingibjörg og Lilja voru gestir Margrétar Helgu Erlingsdóttur í Pallborðinu á Vísi í gær.
Framsóknarmenn velja sér næsta formann Framsóknarflokksins á 38. flokksþingi Framsóknar, sem verður nú um helgina. Á sunnudaginn verður leiðtoginn kjörninn en valið stendur á milli þeirra Lilju D. Alfreðsdóttur, sem er varaformaður flokksins, og Ingibjargar Isaksen þingmanns Norðausturkjördæmis en hún er formaður þingflokks Framsóknar.
