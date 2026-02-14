Íslenski fjárfestirinn Auðunn Már Guðmundsson hefur unnið dómsmál í Bretlandi þar sem fyrrverandi eiginkona hans, breska listakonan Hsiao-Mei Lin, reyndi að halda eftir fasteign þeirra hjóna. Dómari við Hæstarétt í London komst að þeirri niðurstöðu að WhatsApp-skilaboð frá Auðuni Má væru ekki löglega bindandi og gætu því ekki talist framsal á hans hluta í eigninni.
Vísir fjallaði um þetta óvenjulega skilnaðarmál í janúar síðastliðnum en deilan snerist um einbýlishús í Tufnell Park í norður-London sem metið er á um 1,5 milljón punda, jafnvirði rúmlega 260 milljóna króna.
Kjarninn í deilunni snerist um það hvort WhatsApp-skilaboð sem Auðunn Már sendi Hsiao Mei-Lin á sínum tíma hafi sjálfkrafa veitt henni fullt eignarhald á sameiginlegu heimili þeirra við skilnaðinn en um er að ræða eign í Tufnell Park í norður London sem metin er á 1,5 milljónir punda.
Hsiao Mei-Lin, hélt því fram að skilaboðin hefðu verið skýr yfirlýsing um að Auðunn Már væri að gefa frá sér sinn hlut í húsinu. Samskiptin jafngildu skriflegum samningi og ættu því að vera löglega bindandi.
Dómari við Hæstarétt féllst ekki á þau rök. Í niðurstöðunni er meðal annars vísað til þess að nafn sendanda sem birtist efst í spjallinu, í svokölluðum „haus“ (e.header) sé fyrst og fremst auðkenningarkerfi sem skilaboðaforritið býr til, en teljist ekki hluti af skilaboðunum sjálfum á þann hátt að það uppfylli formlegar kröfur um undirritun.
Árið 2020 var skilnaðarmálið tekið fyrir hjá fjölskyldudómstól sem úrskurðaði að Hsiao Mei fengi fullt eignarhald á húsinu. Þá kom hins vegar í ljós að Auðunn Már hafði verið úrskurðaður gjaldþrota einungis viku áður, sem þýddi að Hsiao Mei gat ekki gert tilkall til hans hlutar. Eignarhlutur Auðuns Más féll því inn í gjaldþrotabúið.
Í kjölfarið fékk Hsiao Mei helmingshlut í eigninni en hinn helmingurinn féll til kröfuhafa Auðuns Más, sem eiga inni meira en 2,5 milljónir punda. Hsiao Mei var gert að selja eignina til að standa straum af skuldum, þó með frestun til ársins 2032 þegar börn hennar og Auðuns verða fullorðin.
Hsiao Mei hélt því þó fram að hún ætti fullan eignarétt að húsinu og vísaði til samskipta sem hún og Auðunn Már áttu í gegnum WhatsApp-forritið, áður en Auðunn Már var úrskurðaður gjaldþrota. Í skilaboðunum afsalar Auðunn Már henni sínum hluta í eigninni.
Árið 2024 komst undirréttur að þeirri niðurstöðu að WhatsApp-skilaboðin uppfylltu ekki lagaleg skilyrði til framsals fasteignar og að hlutur Auðuns Más skyldi áfram teljast eign gjaldþrotabúsins. Í kjölfarið vísaði Hsiao Mei málinu til Hæstaréttar.
Í umfjöllun breskra miðla kemur fram að dómur Hæstaréttar, sem féll í seinasta mánuði, hafi einnig áhrif á það hvenær Hsiao Mei þarf að rýma eignina, þar sem markmiðið er að unnt sé að ganga að hluta eignarinnar til að standa skil á kröfum lánardrottna. Þar er talað um að fyrri frestur, sem hafði miðað við að hún gæti dvalið lengur í húsinu, hafi verið styttur og að rýma þurfi fyrr en upphaflega stóð til.
Málið hefur vakið athygli í Bretlandi vegna þess að það snýr að því hvar mörkin liggja þegar kemur að samningum og loforðum sem sett eru fram í skilaboðaforritum, sérstaklega þegar um er að ræða fasteignir þar sem formkröfur eru strangar.
Í umfjöllun The Independent og Evening Standard er málið jafnframt kallað „prófmál“ (test case) þar sem niðurstaðan geti haft fordæmisgildi um sambærileg ágreiningsmál, enda fari sífellt fleiri samskipti, samningar og „samkomulög“ fram í skilaboðum fremur en á pappír.