VG vex og býður á stefnu­mót og Vor til vinstri leitar að fólki

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Líf Magneudóttir, oddviti VG í Reykjavík, gefur kost á sér áfram og Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Sósíalista, leiðir nýtt framboð Vors til vinstri í kosningunum í vor.
Framboðið Vor til vinstri auglýsir nú eftir fólki sem hefur áhuga á að gefa kost á sér í komandi borgarstjórnarkosningum í Reykjavík. Sanna Magdalena Mörtudóttir fer fyrir framboðslistanum sem ætlar að bjóða fram í bandalagi við Vinstri græn í borginni í vor. Þá hefur félögum í Vinstri grænum í Reykjavík fjölgað um tæplega tuttugu prósent á síðustu vikum en VG heldur forval um efstu sæti sem falla í hlut VG á sameiginlegum lista flokkanna.

„Markmið okkar er að stilla fram sterkum og trúverðugum lista sem endurspeglar gildi Vors til vinstri um efnahagslegt og félagslegt réttlæti, og þann fjölbreytileika sem við viljum sjá í forystu og fulltrúum okkar. Við hvetjum fólk með ólíkan bakgrunn, reynslu og þekkingu til að gefa kost á sér eða tilnefna aðra,“ segir meðal annars í auglýsingu sem Vor til vinstri birti á samfélagsmiðlum í gær. Þá er gerð sú krafa á að viðkomandi deili gildum um félagshyggju, hafi áhuga á þátttöku í pólitísku starfi hreyfingarinnar og treysti sér til að vera í framboði.

Þegar tilkynnt var um bandalag Vors til vinstri og VG var greint frá því að gert væri ráð fyrir að Sanna Magdalena myndi leiða listann, fulltrúar VG muni skipa sæti tvö, þrjú og sex á listanum en fulltrúar Vors til vinstri sæti fjögur og fimm. Þá verði stillt upp í önnur sæti með hefðbunum fléttulista.

Vinstri græn hafa boðað forval þar sem átta hafa gefið kost á sér til að skipa þrjú efstu sæti VG á sameiginlegum lista. Forvalið fer fram næstu helgi, en í tilkynningu sem birtist á vef Vinstri grænna í vikunni segir að mikil fjölgun hafi orðið í félaginu undanfarnar vikur.

„Tæplega 400 manns hafa skráð sig í félagið frá áramótum. Félagar í svæðisfélaginu eru nú um 2.500 og hefur félögum því fjölgað um tæplega 20% á undanförnum sex vikum,“ segir meðal annars í tilkynningunni.

„Öflugt starf hefur verið í félaginu í aðdraganda borgarstjórnarkosninga en félagið mun halda sinn fjórða opna fund á árinu á laugardaginn kemur. Þar verður boðið upp á hraðstefnumót við frambjóðendur í forvalinu og útfærslur sameiginlegs vinnuhóps um málefni sameinaðs vinstriframboðs kynntar fyrir félögum,“ segir ennfremur í tilkynningunni. Svo vill til að hraðstefnumótið á laugardaginn ber upp á sjálfan Valentínusardaginn, þann 14. febrúar.

