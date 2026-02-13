VG vex og býður á stefnumót og Vor til vinstri leitar að fólki Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 13. febrúar 2026 12:12 Líf Magneudóttir, oddviti VG í Reykjavík, gefur kost á sér áfram og Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Sósíalista, leiðir nýtt framboð Vors til vinstri í kosningunum í vor. Vísir/samsett Framboðið Vor til vinstri auglýsir nú eftir fólki sem hefur áhuga á að gefa kost á sér í komandi borgarstjórnarkosningum í Reykjavík. Sanna Magdalena Mörtudóttir fer fyrir framboðslistanum sem ætlar að bjóða fram í bandalagi við Vinstri græn í borginni í vor. Þá hefur félögum í Vinstri grænum í Reykjavík fjölgað um tæplega tuttugu prósent á síðustu vikum en VG heldur forval um efstu sæti sem falla í hlut VG á sameiginlegum lista flokkanna. „Markmið okkar er að stilla fram sterkum og trúverðugum lista sem endurspeglar gildi Vors til vinstri um efnahagslegt og félagslegt réttlæti, og þann fjölbreytileika sem við viljum sjá í forystu og fulltrúum okkar. Við hvetjum fólk með ólíkan bakgrunn, reynslu og þekkingu til að gefa kost á sér eða tilnefna aðra,“ segir meðal annars í auglýsingu sem Vor til vinstri birti á samfélagsmiðlum í gær. Þá er gerð sú krafa á að viðkomandi deili gildum um félagshyggju, hafi áhuga á þátttöku í pólitísku starfi hreyfingarinnar og treysti sér til að vera í framboði. Þegar tilkynnt var um bandalag Vors til vinstri og VG var greint frá því að gert væri ráð fyrir að Sanna Magdalena myndi leiða listann, fulltrúar VG muni skipa sæti tvö, þrjú og sex á listanum en fulltrúar Vors til vinstri sæti fjögur og fimm. Þá verði stillt upp í önnur sæti með hefðbunum fléttulista. Sjá einnig: Hljóp á sig Vinstri græn hafa boðað forval þar sem átta hafa gefið kost á sér til að skipa þrjú efstu sæti VG á sameiginlegum lista. Forvalið fer fram næstu helgi, en í tilkynningu sem birtist á vef Vinstri grænna í vikunni segir að mikil fjölgun hafi orðið í félaginu undanfarnar vikur. „Tæplega 400 manns hafa skráð sig í félagið frá áramótum. Félagar í svæðisfélaginu eru nú um 2.500 og hefur félögum því fjölgað um tæplega 20% á undanförnum sex vikum,“ segir meðal annars í tilkynningunni. „Öflugt starf hefur verið í félaginu í aðdraganda borgarstjórnarkosninga en félagið mun halda sinn fjórða opna fund á árinu á laugardaginn kemur. Þar verður boðið upp á hraðstefnumót við frambjóðendur í forvalinu og útfærslur sameiginlegs vinnuhóps um málefni sameinaðs vinstriframboðs kynntar fyrir félögum,“ segir ennfremur í tilkynningunni. Svo vill til að hraðstefnumótið á laugardaginn ber upp á sjálfan Valentínusardaginn, þann 14. febrúar. Vinstri græn Vor til vinstri Reykjavík Borgarstjórn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Innlent Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Innlent Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Innlent Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Innlent Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Innlent Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Innlent Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins Erlent Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Innlent Dorrit líkaði aldrei við „slepjulegan“ Epstein Innlent Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Erlent Fleiri fréttir VG vex og býður á stefnumót og Vor til vinstri leitar að fólki Allt rykbindiefni búið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Bruninn látinn klára sig og vettvangur afhentur lögreglu Framlag Íslands hlutfallslega lítið og svifrykið hrellir borgarbúa Dorrit líkaði aldrei við „slepjulegan“ Epstein Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Fá sálfræðitíma en vilja bætur Yngra fólk líklegra til að strengja áramótaheit Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Líkamsárásir, þjófnaðir og fíkniefnabrot Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Ósammála um að það sé kostur að vera formaður utan þings Tengslanet veikara og andleg líðan verri í dag en fyrir rýmingu „Sprengjuflugvélar er ógnin sem við sjáum hér“ „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Vinnur fallega muni úr íslenskum trjám ASÍ og SA telja stjórnvöld á villigötum Jákvæð skref hafi verið tekin í vinnuhópi um málefni Grænlands Forstjóri í beinni, herþotur og bjór á vellinum Stúlkan er fundin Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni Ingibjörg fljót að rífa upp boxhanskana Hækkuðu gjaldið í skugga stúdentamótmæla Bjórinn nú leyfður á vellinum Íhugar að bjóða fram til varaformanns Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Sjá meira