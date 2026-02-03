Alls bárust átta framboð í forvali Vinstri grænna í Reykjavík vegna borgarstjórnarkosninganna í vor. Frambjóðendurnir átta berjast um þrjú sæti á lista en framboðsfrestur rann út á miðnætti þann 1. febrúar.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vinstri grænum í Reykjavík í framhaldi af fundi kjörstjórnar félagsins sem haldinn var í gærkvöldi. Sitjandi borgar- og varaborgarfulltrúar flokksins eru meðal frambjóðenda en forvalið sjálft fer fram rafrænt helgina 20. til 22. febrúar. Fram kemur í tilkynningunni frá VGR að frestur til að skrá sig í hreyfinguna til að taka þátt í forvaldinu renni út á miðnætti á þriðjudaginn í næstu viku, þann 10. febrúar.
„Kosið er um þrjú efstu sæti Vinstri grænna á sameiginlegum framboðslista hreyfingarinnar og Vors til vinstri,” segir ennfremur í tilkynningunni.
Auður Alfífa Ketilsdóttir, smíðakennari
Finnur Ricart Andrason, sérfræðingur í umhverfis- og loftslagsmálum
Hlynur Már Ragnheiðarson, sjúkraliðanemi
Líf Magneudóttir, borgarfulltrúi
Riitta Anne Maarit Kaipainen, rekstrarstjóri
Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi
Steinar Harðarson, vinnuverndarráðgjafi
Sveinn Rúnar Hauksson, læknir