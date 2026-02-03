Innlent

Átta fram­bjóð­endur VG berjast um þrjú sæti á lista í Reykja­vík

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Stefán Pálsson varaborgarfulltrúi og Líf Magneudóttir borgarfulltrúi sækjast bæði áfram eftir sæti á lista fyrir VG í borginni, sem býður fram sameiginlegan lista með Vori til vinstri.
Alls bárust átta framboð í forvali Vinstri grænna í Reykjavík vegna borgarstjórnarkosninganna í vor. Frambjóðendurnir átta berjast um þrjú sæti á lista en framboðsfrestur rann út á miðnætti þann 1. febrúar.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vinstri grænum í Reykjavík í framhaldi af fundi kjörstjórnar félagsins sem haldinn var í gærkvöldi. Sitjandi borgar- og varaborgarfulltrúar flokksins eru meðal frambjóðenda en forvalið sjálft fer fram rafrænt helgina 20. til 22. febrúar. Fram kemur í tilkynningunni frá VGR að frestur til að skrá sig í hreyfinguna til að taka þátt í forvaldinu renni út á miðnætti á þriðjudaginn í næstu viku, þann 10. febrúar. 

„Kosið er um þrjú efstu sæti Vinstri grænna á sameiginlegum framboðslista hreyfingarinnar og Vors til vinstri,” segir ennfremur í tilkynningunni. 

Þau gefa kost á sér í forvalinu:

Auður Alfífa Ketilsdóttir, smíðakennari

Finnur Ricart Andrason, sérfræðingur í umhverfis- og loftslagsmálum

Hlynur Már Ragnheiðarson, sjúkraliðanemi

Líf Magneudóttir, borgarfulltrúi

Riitta Anne Maarit Kaipainen, rekstrarstjóri

Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi

Steinar Harðarson, vinnuverndarráðgjafi

Sveinn Rúnar Hauksson, læknir

