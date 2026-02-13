Eiður Smári Guðjohnsen er markahæsti landsliðsmaður Íslands, ekki Gylfi Þór Sigurðsson, og fimm leikir hafa verið teknir af leikjamethafanum Söru Björk Gunnarsdóttur. Þannig er alla vega staðan á nýjum vef Knattspyrnusambands Íslands. Framkvæmdastjóri sambandsins biður fólk að sýna biðlund.
„Þetta hefur tekið lengri tíma en við ætluðum og ég skil vel pirringinn, en það eru engin gögn glötuð og þetta mun allt koma,“ segir Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ.
Nýr vefur KSÍ fór í loftið í síðasta mánuði og þá er sérstakt KSÍ-app nú í boði þar sem fólk getur til að mynda valið sér sitt uppáhaldslið til að fylgjast með leikjadagskrá þess.
Hins vegar er ansi mörgu ábótavant á nýja vefnum og ljóst að notendur hans sakna gamla KSÍ-vefsins mikið á meðan verið er að vinna í þeim vanköntum sem finnast.
Á nýja vefnum er til að mynda ansi flókið að komast inn í Bestu deildir karla og kvenna, sem og aðrar deildir, þegar það var áður hægt með tveimur smellum.
Þá eru prófílsíður leikmanna ruglingslegar og fullar af röngum tölum. Eins og fyrr var bent á vantar til dæmis tvö landsliðsmörk hjá Gylfa Þór Sigurðssyni, svo Eiður Smári er með einu fleira eða 26 talsins. Og Birkir Bjarnason er bara skráður með 111 A-landsleiki en metið hans er samt 113 leikir.
Leikjamet Söru Bjarkar Gunnarsdóttur er 145 A-landsleikir en hún er bara með 140 skráða á nýja vefnum, og fimm mörk hafa verið tekin af Margréti Láru Viðarsdóttur sem skoraði 79 mörk í sínum 124 A-landsleikjum.
Á fleira mætti benda og segir Eysteinn að fólk verði einfaldlega að sýna biðlund.
„Við erum mjög meðvituð um þetta. Síðan er flott að okkar mati en hlutirnir taka tíma og við erum í ákveðinni forgangsröðun. Forgangurinn er að koma mótum og öllu því skipulagi fyrir sumarið í lag. Við ákváðum að setja þessa síðu í loftið sem fyrst og erum að vinna niður forgangslistann. Gagnrýnin er réttmæt en þetta tekur tíma og fólk verður að sýna því skilning og þolinmæði,“ segir Eysteinn.
Fer reglulega inn á https://t.co/gVD9ULk9fK og vonast eftir því að sjá tilkynningu um að verið sé að vinna í því að færa gömlu gögnin yfir á nýju síðuna eða eitthvað í þeim dúr. Ég hef ekkert séð og er farinn að hafa miklar áhyggjur. Vildi sýna ykkur dæmi um hörmung nyja vefsins— Jói Skúli (@joiskuli10) February 12, 2026
„Það eru engin gögn glötuð. Við munum koma þessari síðu á koppinn en það tekur tíma. Það var tekin ákvörðun um nýtt mótakerfi fyrir tveimur árum, samhliða því að fara í nýja heimasíðu, og þetta hefur reynst aðeins erfiðara en við ætluðum okkur. Við höfum verið að bæta þetta dag frá degi og svo hefur appið komið vel inn, sem nú er einnig aðgengilegt í Apple,“ segir Eysteinn.
En það er ekki hjá því komist að spyrja hvað lá á að koma vefnum í loftið, þegar gamli vefurinn virkaði svo vel og sá nýi augljóslega ekki fullmótaður?
„Við mátum það svo að það væri betra að keyra á nýju kerfi og fá þá þessi viðbrögð inn sem við fáum núna. Auðvitað snýst þetta líka um kostnað. Að vera ekki að borga á tveimur stöðum. En við vinnum baki brotnu að því að koma öllu heim og saman,“ segir Eysteinn sem segir hins vegar erfitt að meta hve langan tíma sú vinna muni taka.