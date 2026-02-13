Raheem Sterling fann griðarstað í liði Van Persie Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. febrúar 2026 10:03 Robin Van Persie mætti Raheem Sterling í ensku úrvalsdeildinni þegar sá hollenski var leikmaður Manchester United og sá enski lék með Liverpool. Getty/ John Powell Enski knattspyrnumaðurinn Raheem Sterling hefur gengið til liðs við hollenska félagið Feyenoord og gildir samningur hans til loka tímabilsins 2025–26. Þessi 31 árs gamli leikmaður var án samnings eftir að hafa komist að samkomulagi við Chelsea um starfslok í síðasta mánuði. Allt að átján félög í fjórum efstu deildum Evrópu eru sögð hafa haft áhuga á að semja við Sterling, sem var áfjáður í að ganga til liðs við félag sem líklegt væri til að komast í meistaradeildina og hefur nýlega myndað gott samband við Robin van Persie, stjóra Feyenoord. Raheem Sterling has joined Feyenoord on a short-term deal.Just as everyone expected… 😅🇳🇱 pic.twitter.com/7NjI9MFJd0— B/R Football (@brfootball) February 12, 2026 „Þar sem ég var án samnings fékk ég í fyrsta sinn í langan tíma tækifæri til að stjórna næsta skrefi á ferli mínum. Ég vildi gefa mér tíma til að ræða við félög og yfirþjálfara þeirra til að skilja betur það hlutverk sem þeir sáu fyrir sér fyrir mig og tryggja að ég gæti lagt mitt af mörkum á þessum næsta kafla,“ sagði Sterling í yfirlýsingu. Ræddi ítarlega við Robin „Eftir að hafa rætt ítarlega við Robin er ég fullviss um að Feyenoord sé staður þar sem ég get verið ánægður og fest mig í sessi sem mikilvægur liðsmaður,“ sagði Sterling. „Að spila erlendis er alveg ný áskorun fyrir mig og ég er tilbúinn að takast á við hana. Í hreinskilni sagt er ég bara spenntur fyrir því að byrja. Til Feyenoord og sérstaklega til Robins og framkvæmdastjórans Dennis [te Kloese], takk fyrir þolinmæði ykkar og fagmennsku á meðan ég fór í gegnum þetta ferli,“ sagði Sterling. Sterling átti átján mánuði eftir af gamla samningi sínum á Stamford Bridge en samdi um brottför sína þar sem hann leitaði að varanlegri lausn til að endurvekja feril sinn. Hann hefur ekki spilað keppnisleik síðan í maí og æfði fjarri aðalliði Chelsea eftir að hafa verið talinn umfram þarfir. Raheem Sterling will be managed by Robin van Persie at Feyenoord 👀Old foes reunite 😅🤝 pic.twitter.com/dr1IzDAF4i— LiveScore (@livescore) February 12, 2026 Sterling á að baki 82 landsleiki fyrir England og hefur unnið fjóra enska úrvalsdeildartitla, einn FA-bikar og fjóra deildabikara á ferli sem hefur einnig innifalið tímabil hjá Liverpool, Manchester City og Arsenal. Frábært afrek að sannfæra leikmann af kalíberi Raheems „Það er auðvitað frábært afrek að okkur hafi tekist að sannfæra leikmann af kalíberi Raheems um að semja við okkur. Ferilskrá hans í fótbolta talar sínu máli: hann er leikmaður sem hefur eiginleika til að breyta úrslitum leikja án nokkurs vafa, og ég er sannfærður um að hann muni reynast liðinu dýrmæt viðbót þegar við vinnum að því að ná markmiðum okkar á seinni hluta þessa tímabils,“ sagði knattspyrnustjórinn Robin van Persie. Feyenoord er sem stendur í öðru sæti í hollensku úrvalsdeildinni, sautján stigum á eftir toppliði PSV Eindhoven. Hollenski boltinn Mest lesið Gómaður á ÓL eftir sextán ár á flótta Sport Trump forseti náðar fimm fyrrum leikmenn Sport Átján ára Íslendingur sigrar heiminn: „Getur farið alla leið“ Sport Áfrýjar brottvísun af Ólympíuleikunum til Íþróttadómstólsins Sport Ólympíugull og bónorð á sömu Ólympíuleikum Sport Lá hreyfingarlaus eftir fall en vann síðan Ólympíugullið Sport Finnst ekki skemmtilegt að keyra nýja Formúlu 1 bílinn Formúla 1 Englendingar óttast að Tuchel endi eins og Capello Fótbolti Atlético burstaði Barcelona í undanúrslitum Fótbolti Þjálfari rekinn heim af Ólympíuleikunum fyrir fyllerí Sport Fleiri fréttir Raheem Sterling fann griðarstað í liði Van Persie „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Englendingar óttast að Tuchel endi eins og Capello Atlético burstaði Barcelona í undanúrslitum Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Elías hélt hreinu í undanúrslitum Ísland veit hvaða andstæðingar bíða í C-deildinni Neymar gaf sonum Messi Santos-treyju Ensku Evrópumeistararnir spila tímamótaleik á Laugardalsvellinum Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ ICE-sveitin verður í lykilhlutverki í öryggisgæslu á HM í Bandaríkjunum Frestuðu leik vegna meiðsla Lionel Messi Hélt hreinu á móti Íslandsmeisturunum og stjórnaði sigursöng eftir leik Tuchel sagður ætla að framlengja samning sinn Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Hetjan Tómas þyrfti aldrei að greiða fyrir öl: „Ég drekk ekki“ Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Real Madrid lúffar fyrir UEFA í deilum um Ofurdeildina Guðrún gerði sér góða ferð til Portúgal Orri fagnaði sætum bikarsigri í Baskalandi Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Heppnin með Bayern á leið í langþráð undanúrslit Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Sjö marka skellur hjá Blikum í Svíþjóð City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Hörður Björgvin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum „Þetta er allt annað dæmi“ Sjá meira