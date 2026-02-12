Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta fær Evrópumeistara Englendinga í heimsókn á Laugardalsvöllinn í apríl næstkomandi og nú er orðið ljóst að þetta verður stór leikur í sögu enska kvennalandsliðsins.
Þær ensku eru ríkjandi Evrópumeistarar en heimsmeistarar Spánverja eru einnig með Íslandi í riðlinum.
Enska landsliðið mun leika sinn fimm hundraðasta landsleik frá upphafi í Laugardalnum.
Fyrsta leikinn spilaði enska landsliðið á móti Skotlandi 18. nóvember 1972. Íslenska kvennalandsliðið spilaði einnig fyrsta landsleik sinn á móti Skotum en næstum því áratug síðar eða 20. september 1981.
Það má búast við enn meiri áhuga á leiknum vegna þessa, bæði hjá enskum fjölmiðlum og einnig hjá enskum stuðningsmönnum sem vilja örugglega ekki missa af þessum tímamótaleik.
View this post on Instagram A post shared by Lionesses (@lionesses)
A post shared by Lionesses (@lionesses)