Ensku Evrópumeistararnir spila tímamótaleik á Laugar­dals­vellinum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Chloe Kelly fagnar sigurmarki sínu í úrslitaleik Evrópumótsins 2022 sem er einn af stærstu kvöldum í enska fótboltanum.
Chloe Kelly fagnar sigurmarki sínu í úrslitaleik Evrópumótsins 2022 sem er einn af stærstu kvöldum í enska fótboltanum. Getty/Julian Finney

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta fær Evrópumeistara Englendinga í heimsókn á Laugardalsvöllinn í apríl næstkomandi og nú er orðið ljóst að þetta verður stór leikur í sögu enska kvennalandsliðsins.

Þær ensku eru ríkjandi Evrópumeistarar en heimsmeistarar Spánverja eru einnig með Íslandi í riðlinum.

Enska landsliðið mun leika sinn fimm hundraðasta landsleik frá upphafi í Laugardalnum.

Fyrsta leikinn spilaði enska landsliðið á móti Skotlandi 18. nóvember 1972. Íslenska kvennalandsliðið spilaði einnig fyrsta landsleik sinn á móti Skotum en næstum því áratug síðar eða 20. september 1981.

Það má búast við enn meiri áhuga á leiknum vegna þessa, bæði hjá enskum fjölmiðlum og einnig hjá enskum stuðningsmönnum sem vilja örugglega ekki missa af þessum tímamótaleik.

