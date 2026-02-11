Svíþjóðarmeistarar BK Hacken lögðu Breiðablik örugglega að velli, 7-0. Ljóst er að Íslandsmeistararnir eiga lítinn möguleika á að komast áfram úr átta liða úrslitum Evrópubikarsins en liðin mætast aftur eftir viku.
Breiðablik hefur misst mikið úr liðinu sem varð tvöfaldur meistari á síðasta tímabili og mætti með töluvert breytt lið til leiks frá því í síðasta einvígi.
Heimakonur hjá Hacken höfðu algjöra yfirburði í þessum leik og það var fyrrum FH-ingurinn Thelma Karen Pálmadóttir sem skoraði þeirra fimmta mark rétt fyrir hálfleik.
Hacken bætti svo tveimur mörkum við í seinni hálfleik og vann sjö marka sigur, sem hefði orðið stærri ef Felicia Schröder hefði nýtt vítaspyrnu til að fullkomna sína þrennu.
Þetta var fyrsti alvöru leikur liðsins undir stjórn Ian Jeffs. Tveir af þremur nýjum leikmönnum liðsins, Elísa Viðarsdóttir og Katelyn Duong, voru með en Bryndís Arna Níelsdóttir spilaði ekkert.
Seinni leikur einvígisins fer fram á Kópavogsvelli næsta fimmtudag, 18. febrúar.