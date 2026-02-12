Atlético burstaði Barcelona í undanúrslitum Ágúst Orri Arnarson skrifar 12. febrúar 2026 22:07 Antoine Griezmann ullar á Börsunga. Angel Martinez/Getty Images Atlético Madrid er komið hálfa leið áfram í úrslit spænska konungsbikarsins eftir 4-0 stórsigur gegn Barcelona í fyrri undanúrslitaleik liðanna. Öll fjögur mörk leiksins voru skoruð í fyrri hálfleik. Liðin mætast aftur í byrjun næsta mánaðar en Atlético er í mjög góðri stöðu eftir úrslit kvöldsins. Börsungar voru langt frá því að vera sjálfum sér líkir og skíttöpuðu. Leikurinn byrjaði brösuglega fyrir Barcelona því strax á 6. mínútu skoraði Eric García sjálfsmark. Áföllin héldu áfram að dynja, Antoine Griezmann tvöfaldaði forystuna og Ademola Lookman skoraði sitt fyrsta mark fyrir Atlético til að koma liðinu 3-0 yfir. Atlético fékk fleiri færi og hefði hæglega getað skorað meira gegn hárri varnarlínu Barcelona en tókst það ekki alveg strax. Hansi Flick áttaði sig á því að lærisveinar hans væru í alvöru veseni. Þýski þjálfarinn brá á það ráð að skipta miðjumanninum Marc Casadó út fyrir framherjann Robert Lewandowski, en það breytti litlu. Julián Alvarez skoraði fjórða mark Atlético í uppbótartíma fyrri hálfleiks og heimamenn fóru dansandi inn í búningsherbergi. Lewandowski kom boltanum síðan í netið fyrir Barcelona í upphafi seinni hálfleiks en markið fékk ekki að standa, eftir sjö mínútna VAR skoðun fannst eitthvað varhugavert. Barcelona reyndi að bæta úr stöðu sinni en Atlético var ekki á því að fá á sig mark og varði forystuna vel. Undir lok leiks bætti Eric García rauðu spjaldi við sitt sjálfsmark fyrir Barcelona og lauk þessum leik með versta hætti. Spænski boltinn Mest lesið „Ólympíuverðlaununum var stolið frá mér“ Sport Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Enski boltinn Hent út af ÓL vegna hjálmsins Sport Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Enski boltinn ICE-sveitin verður í lykilhlutverki í öryggisgæslu á HM í Bandaríkjunum Fótbolti „Klúðraði þessu svolítið vel í dag“ Sport Ólympíumeistarinn sem fer eigin leiðir og keppir undir söng Laufeyjar Sport Hræðilegt fall á Ólympíuleikunum hjá fyrrum silfurhafa Sport Stal kreditkorti liðsfélaga og fagnaði gulli fyrir framan hana Sport Ísland veit hvaða andstæðingar bíða í C-deildinni Fótbolti Fleiri fréttir Atlético burstaði Barcelona í undanúrslitum Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Elías hélt hreinu í undanúrslitum Ísland veit hvaða andstæðingar bíða í C-deildinni Neymar gaf sonum Messi Santos-treyju Ensku Evrópumeistararnir spila tímamótaleik á Laugardalsvellinum Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ ICE-sveitin verður í lykilhlutverki í öryggisgæslu á HM í Bandaríkjunum Frestuðu leik vegna meiðsla Lionel Messi Hélt hreinu á móti Íslandsmeisturunum og stjórnaði sigursöng eftir leik Tuchel sagður ætla að framlengja samning sinn Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Hetjan Tómas þyrfti aldrei að greiða fyrir öl: „Ég drekk ekki“ Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Real Madrid lúffar fyrir UEFA í deilum um Ofurdeildina Guðrún gerði sér góða ferð til Portúgal Orri fagnaði sætum bikarsigri í Baskalandi Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Heppnin með Bayern á leið í langþráð undanúrslit Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Sjö marka skellur hjá Blikum í Svíþjóð City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Hörður Björgvin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum „Þetta er allt annað dæmi“ Atvinnulaus Jóhann kallaður í landsliðið Íslenska deildin byrjar langsíðust Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Sjá meira