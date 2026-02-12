Fótbolti

Atlético burstaði Barcelona í undan­úr­slitum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Antoine Griezmann ullar á Börsunga. Angel Martinez/Getty Images

Atlético Madrid er komið hálfa leið áfram í úrslit spænska konungsbikarsins eftir 4-0 stórsigur gegn Barcelona í fyrri undanúrslitaleik liðanna. Öll fjögur mörk leiksins voru skoruð í fyrri hálfleik.

Liðin mætast aftur í byrjun næsta mánaðar en Atlético er í mjög góðri stöðu eftir úrslit kvöldsins. Börsungar voru langt frá því að vera sjálfum sér líkir og skíttöpuðu.

Leikurinn byrjaði brösuglega fyrir Barcelona því strax á 6. mínútu skoraði Eric García sjálfsmark. Áföllin héldu áfram að dynja, Antoine Griezmann tvöfaldaði forystuna og Ademola Lookman skoraði sitt fyrsta mark fyrir Atlético til að koma liðinu 3-0 yfir.

Atlético fékk fleiri færi og hefði hæglega getað skorað meira gegn hárri varnarlínu Barcelona en tókst það ekki alveg strax.

Hansi Flick áttaði sig á því að lærisveinar hans væru í alvöru veseni. Þýski þjálfarinn brá á það ráð að skipta miðjumanninum Marc Casadó út fyrir framherjann Robert Lewandowski, en það breytti litlu.

Julián Alvarez skoraði fjórða mark Atlético í uppbótartíma fyrri hálfleiks og heimamenn fóru dansandi inn í búningsherbergi.

Lewandowski kom boltanum síðan í netið fyrir Barcelona í upphafi seinni hálfleiks en markið fékk ekki að standa, eftir sjö mínútna VAR skoðun fannst eitthvað varhugavert.

Barcelona reyndi að bæta úr stöðu sinni en Atlético var ekki á því að fá á sig mark og varði forystuna vel. Undir lok leiks bætti Eric García rauðu spjaldi við sitt sjálfsmark fyrir Barcelona og lauk þessum leik með versta hætti.

