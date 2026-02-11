Fótbolti

Orri fagnaði sætum bikarsigri í Baska­landi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Orri Steinn segir mönnum að róa sig, seinni leikurinn er eftir. 
Orri Steinn Óskarsson kom inn af varamannabekk Real Sociedad og sigldi í höfn 0-1 sigri á útivelli gegn Athletic Bilbao. Strákarnir frá San Sebastian eru því í frábærri stöðu fyrir seinni leik undanúrslitaeinvígisins.

Spennan var gríðarleg í þessum baskneska slag, setið var í hverju einasta sæti og stuðningsmenn liðanna lögðu sitt að mörkum í baráttunni frá fyrstu mínútu.

Real Sociedad var með mikla yfirburði í fyrri hálfleik og fékk nokkur færi til að taka forystuna en nýtti þau ekki.

Athletic Bilbao ætlaði að bíta frá sér í upphafi seinni hálfleiks og gerði fjórfalda skiptingu. Meðal þeirra sem komu þar inn á var hinn ógnarhættulegi Nico Williams, sem hefur verið að glíma við meiðsli undanfarið.

Skiptingin skilaði ekki neinu fyrir heimamenn í Bilbao því gestirnir tóku forystuna sex mínútum síðar. Benat Turrientes var þar á ferð eftir undirbúning Goncalo Guedes.

Real Sociedad hélt síðan í forystuna. Orri Steinn Óskarsson kom inn af varamannabekknum og á 74. mínútu en tókst ekki að bæta við, enda mikill varnarleikur spilaður síðustu mínúturnar.

Liðin mætast aftur þann 4. mars á heimavelli Real Sociedad. Hinumegin í undanúrslitum mætast Barcelona og Atletico Madrid í fyrsta leik á morgun.

