Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Viktor Bjarki Daðason skaut í slána og tókst ekki að skora úr öðrum færum en fagnaði samt sigri. 
Viktor Bjarki Daðason fór illa með sín færi en fagnaði 2-1 sigri með FC Kaupmannahöfn gegn Viborg í fyrri viðureign liðanna í undanúrslitum dönsku bikarkeppninnar. Ísak Andri Sigursteinsson kom inn af varamannabekk Viborg.

Viktor Bjarki fékk nokkur fín færi í leiknum en nýtti þau ekki, næst komst hann marki með því að skjóta í slána rétt fyrir hálfleik.

Viborg byrjaði leikinn betur og skoraði rangstöðumark en það var FCK sem tók forystuna eftir rúman stundarfjórðung. Viborg hélt síðan áfram að sækja og uppskar jöfnunarmark skömmu síðar.

Eftir það var FCK hættulegri aðilinn, Viktor skaut í slána, og Mohamed Elyonoussi tók síðan forystuna fyrir heimamenn í upphafi seinni hálfleiks.

Fleiri mörk voru ekki skoruð, þrátt fyrir sóknarsinnaðar skiptingar hjá Viborg, og FCK vann 2-1 sigur í fyrri leik undanúrslitaeinvígisins.

Sigurinn var sérlega mikilvægur í ljósi þess að FCK hefur gengið herfilega í dönsku deildarkeppninni. Til marks um það mátti heyra söngva sem báðu um brottrekstur yfirmanns knattspyrnumála hjá FCK á Parken í kvöld.

