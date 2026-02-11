Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Ágúst Orri Arnarson skrifar 11. febrúar 2026 20:07 Viktor Bjarki Daðason skaut í slána og tókst ekki að skora úr öðrum færum en fagnaði samt sigri. EPA/Liselotte Sabroe Viktor Bjarki Daðason fór illa með sín færi en fagnaði 2-1 sigri með FC Kaupmannahöfn gegn Viborg í fyrri viðureign liðanna í undanúrslitum dönsku bikarkeppninnar. Ísak Andri Sigursteinsson kom inn af varamannabekk Viborg. Viktor Bjarki fékk nokkur fín færi í leiknum en nýtti þau ekki, næst komst hann marki með því að skjóta í slána rétt fyrir hálfleik. Viborg byrjaði leikinn betur og skoraði rangstöðumark en það var FCK sem tók forystuna eftir rúman stundarfjórðung. Viborg hélt síðan áfram að sækja og uppskar jöfnunarmark skömmu síðar. Eftir það var FCK hættulegri aðilinn, Viktor skaut í slána, og Mohamed Elyonoussi tók síðan forystuna fyrir heimamenn í upphafi seinni hálfleiks. Fleiri mörk voru ekki skoruð, þrátt fyrir sóknarsinnaðar skiptingar hjá Viborg, og FCK vann 2-1 sigur í fyrri leik undanúrslitaeinvígisins. Sigurinn var sérlega mikilvægur í ljósi þess að FCK hefur gengið herfilega í dönsku deildarkeppninni. Til marks um það mátti heyra söngva sem báðu um brottrekstur yfirmanns knattspyrnumála hjá FCK á Parken í kvöld. Danski boltinn Mest lesið Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Goðsögnin les Sturlu pistilinn eftir opinberun um framhjáhald Sport Samningar sem tryggja 1,8 milljarð króna í íþróttastarf Sport Sturla biðst afsökunar: „Ekki alveg ég sjálfur þessa dagana og hugsa ekki skýrt“ Sport „Ég skil ekki hvernig fólk getur skrifað svona“ Sport Sunderland - Liverpool | Nýta gestirnir sénsinn? Enski boltinn Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Faðir Vonn tjáir sig og vill ekki sjá dóttur sína keppa aftur Sport Silfurhafi um viðbrögð Trumps: „Ekki gaman að vera hluti af þessu“ Sport Snoop Dogg sagður fá 61 milljón króna í laun á dag Sport Fleiri fréttir Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Sunderland - Liverpool | Nýta gestirnir sénsinn? Sjö marka skellur hjá Blikum í Svíþjóð Man. City - Fulham | Gætu sett mikla pressu á Arsenal Hörður Björgvin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum „Þetta er allt annað dæmi“ Atvinnulaus Jóhann kallaður í landsliðið Íslenska deildin byrjar langsíðust Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Frank rekinn frá Tottenham Mætt í fyrsta sinn til Evrópu og klár í erfiða áskorun með Blikum í dag Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Stórsér á Jóni Degi eftir fyrstu dagana í Brann Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Jóhann Berg án félags: „Spenntur fyrir næstu áskorun“ Sjá meira