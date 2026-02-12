Frestuðu leik vegna meiðsla Lionel Messi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. febrúar 2026 12:00 Lionel Messi er meiddur eftir að hafa tognað aftan í læri. Inter Miami tekur áhættuna á að mæta í leikinn í Púertó Ríkó án sinnar stærstu stjörnu. Getty/Robbie Jay Barratt Vináttuleik Inter Miami CF og Independiente del Valle í Púertó Ríkó hefur verið frestað um tvær vikur eftir að Lionel Messi tognaði í vöðva aftan í vinstra læri í síðasta undirbúningsleik liðsins á laugardag. Messi hóf leikinn gegn Barcelona SC en hann fór af velli á 58. mínútu og fylgdist með restinni af leiknum frá hliðarlínunni. Meiðslin vekja upp efasemdir um þátttöku hans í opnunarleik ríkjandi MLS-meistara gegn LAFC þann 21. febrúar næstkomandi. New Date! 🗓️The final match of the 2026 preseason Champions Tour will be postponed until February 26. Shifting the match will allow for the best experience for our fans in Puerto Rico.🔗 https://t.co/WXIkSeDiI3 pic.twitter.com/mndIsxWlxV— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 11, 2026 Miami sagði í yfirlýsingu á miðvikudag: „Félagið, í samvinnu við skipuleggjanda viðburðarins og stjórnvöld í Púertó Ríkó, telur að frestun leiksins muni tryggja bestu mögulegu upplifun fyrir stuðningsmenn í Púertó Ríkó. Leikurinn verður áfram kl. 20.00 á Estadio Juan Ramón Loubriel í Bayamón, Púertó Ríkó og andstæðingurinn verður áfram Independiente del Valle.“ Fyrr um daginn sagði félagið: „Messi tók ekki þátt í æfingu miðvikudaginn 11. febrúar vegna tognunar í vöðva aftan í vinstra læri sem hann hlaut í leiknum gegn Barcelona SC í Ekvador og hefur hrjáð hann síðan. Leikmaðurinn gekkst undir frekari læknisrannsóknir sem staðfestu greininguna. Endurkoma hans á æfingar mun ráðast af klínískum og hagnýtum framförum hans á næstu dögum.“ Messi birti einnig færslu á samfélagsmiðlum á miðvikudag um frestun leiksins. „Hæ öll, ég vildi senda þessi skilaboð til íbúa Púertó Ríkó og allra þeirra sem ætluðu að mæta á æfinguna og leikinn,“ sagði Messi í myndbandi. 🩺 Injury Update presented by @BaptistHealthSF for Leo Messi. 🔗 https://t.co/rXn1xgSI0K pic.twitter.com/cPMNZds9XU— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 11, 2026 „Satt best að segja endaði ég síðasta leik í Ekvador með vöðvatognun, sem er ástæðan fyrir því að ég fór snemma af velli. Því var ákveðið í samráði við skipuleggjendur og Inter Miami að fresta þessum leik. Við vonum að hægt verði að endurskipuleggja hann og að við sjáumst. Ég heimsæki ykkur bráðlega. Sendi ykkur öllum faðmlag og þakka fyrir alla ástina sem þið sýnið mér alltaf. Ég vona að við getum gert þetta í framtíðinni, allt það besta,“ sagði Messi. Árið 2024 var Messi haldið frá vináttuleik á undirbúningstímabilinu í Hong Kong vegna meiðsla. Eftir hörð viðbrögð heimamanna vegna fjarveru Messi bauð skipuleggjandi viðburðarins stuðningsmönnum hlutaendurgreiðslu. Bandaríski fótboltinn Mest lesið „Ólympíuverðlaununum var stolið frá mér“ Sport Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Enski boltinn Hent út af ÓL vegna hjálmsins Sport Ólympíumeistarinn sem fer eigin leiðir og keppir undir söng Laufeyjar Sport Vonn á batavegi eftir þriðju aðgerðina Sport Stal kreditkorti liðsfélaga og fagnaði gulli fyrir framan hana Sport Sturla bað allt liðið afsökunar í kvöldverði Sport Hetjan Tómas þyrfti aldrei að greiða fyrir öl: „Ég drekk ekki“ Fótbolti Hræðilegt fall á Ólympíuleikunum hjá fyrrum silfurhafa Sport Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Fleiri fréttir ICE-sveitin verður í lykilhlutverki í öryggisgæslu á HM í Bandaríkjunum Frestuðu leik vegna meiðsla Lionel Messi Hélt hreinu á móti Íslandsmeisturunum og stjórnaði sigursöng eftir leik Tuchel sagður ætla að framlengja samning sinn Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Hetjan Tómas þyrfti aldrei að greiða fyrir öl: „Ég drekk ekki“ Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Real Madrid lúffar fyrir UEFA í deilum um Ofurdeildina Guðrún gerði sér góða ferð til Portúgal Orri fagnaði sætum bikarsigri í Baskalandi Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Heppnin með Bayern á leið í langþráð undanúrslit Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Sjö marka skellur hjá Blikum í Svíþjóð City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Hörður Björgvin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum „Þetta er allt annað dæmi“ Atvinnulaus Jóhann kallaður í landsliðið Íslenska deildin byrjar langsíðust Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Frank rekinn frá Tottenham Mætt í fyrsta sinn til Evrópu og klár í erfiða áskorun með Blikum í dag Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Sjá meira