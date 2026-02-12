Fótbolti

Frestuðu leik vegna meiðsla Lionel Messi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi er meiddur eftir að hafa tognað aftan í læri. Inter Miami tekur áhættuna á að mæta í leikinn í Púertó Ríkó án sinnar stærstu stjörnu.
Vináttuleik Inter Miami CF og Independiente del Valle í Púertó Ríkó hefur verið frestað um tvær vikur eftir að Lionel Messi tognaði í vöðva aftan í vinstra læri í síðasta undirbúningsleik liðsins á laugardag.

Messi hóf leikinn gegn Barcelona SC en hann fór af velli á 58. mínútu og fylgdist með restinni af leiknum frá hliðarlínunni. Meiðslin vekja upp efasemdir um þátttöku hans í opnunarleik ríkjandi MLS-meistara gegn LAFC þann 21. febrúar næstkomandi.

Miami sagði í yfirlýsingu á miðvikudag: „Félagið, í samvinnu við skipuleggjanda viðburðarins og stjórnvöld í Púertó Ríkó, telur að frestun leiksins muni tryggja bestu mögulegu upplifun fyrir stuðningsmenn í Púertó Ríkó. Leikurinn verður áfram kl. 20.00 á Estadio Juan Ramón Loubriel í Bayamón, Púertó Ríkó og andstæðingurinn verður áfram Independiente del Valle.“

Fyrr um daginn sagði félagið: „Messi tók ekki þátt í æfingu miðvikudaginn 11. febrúar vegna tognunar í vöðva aftan í vinstra læri sem hann hlaut í leiknum gegn Barcelona SC í Ekvador og hefur hrjáð hann síðan. Leikmaðurinn gekkst undir frekari læknisrannsóknir sem staðfestu greininguna. Endurkoma hans á æfingar mun ráðast af klínískum og hagnýtum framförum hans á næstu dögum.“

Messi birti einnig færslu á samfélagsmiðlum á miðvikudag um frestun leiksins.

„Hæ öll, ég vildi senda þessi skilaboð til íbúa Púertó Ríkó og allra þeirra sem ætluðu að mæta á æfinguna og leikinn,“ sagði Messi í myndbandi.

„Satt best að segja endaði ég síðasta leik í Ekvador með vöðvatognun, sem er ástæðan fyrir því að ég fór snemma af velli. Því var ákveðið í samráði við skipuleggjendur og Inter Miami að fresta þessum leik. Við vonum að hægt verði að endurskipuleggja hann og að við sjáumst. Ég heimsæki ykkur bráðlega. Sendi ykkur öllum faðmlag og þakka fyrir alla ástina sem þið sýnið mér alltaf. Ég vona að við getum gert þetta í framtíðinni, allt það besta,“ sagði Messi.

Árið 2024 var Messi haldið frá vináttuleik á undirbúningstímabilinu í Hong Kong vegna meiðsla. Eftir hörð viðbrögð heimamanna vegna fjarveru Messi bauð skipuleggjandi viðburðarins stuðningsmönnum hlutaendurgreiðslu.

