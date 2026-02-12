Fótbolti

Elías hélt hreinu í undan­úr­slitum

Ágúst Orri Arnarson skrifar

Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í bikarnum í kvöld. Getty/Archivio Massimo

Elías Rafn Ólafsson hélt marki sínu hreinu og fagnaði 0-1 sigri á útivelli með Midtjylland gegn AGF í fyrri viðureign liðanna í undanúrslit dönsku bikarkeppninnar í fótbolta.

Fyrri hálfleikurinn fór rólega fram og sá fá færi. Rétt fyrir hálfleik kom Midtjylland boltanum í netið, en markið fékk ekki að standa.

AGF beitti hápressu í upphafi seinni hálfleiks en það skilaði ekki góðum árangri og Midtjylland tók forystuna á 62. mínútu með marki upp úr hornspyrnu.

Lee Han-Beom skallaði boltann í netið eftir sendingu Aral Simsir.

AGF ógnaði markinu tvívegis áður en leiknum lauk en tókst ekki að sigra Elías.

Tómas Óli Kristjánsson kom inn af varamannabekk AGF á 77. mínútu en náði ekki að setja mark sitt á leikinn.

Midtjylland verður með 1-0 forystu þegar seinni leikur liðanna fer fram þann 8. mars. Hinumegin í undanúrslitum er FCK með 2-1 forystu gegn Viborg.

