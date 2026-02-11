Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Ágúst Orri Arnarson skrifar 11. febrúar 2026 20:44 Sverrir Ingi Ingason spilaði allan leikinn í hjarta varnar Panathinaikos og fékk gult spjald. Getty/Peter Lous Sverrir Ingi Ingason var í byrjunarliði Panathinaikos er liðið féll úr leik í grísku bikarkeppninni með 2-0 tapi á útivelli gegn PAOK, sem hefur ekki tapað á heimavelli í heilt ár. Sigurinn markaði mikil tímamót fyrir heimamenn PAOK, fimmtán leiki í röð án taps á heimavelli, heilt ár af tíu sigrum og fimm jafnteflum. Liðið komst í leiðinni áfram í úrslitaleik um gríska bikarinn gegn OFI, sem vann Levadiakos, lið Harðar Björgvins Magnússonar, fyrr í dag. PAOK var með mikla yfirburði í leiknum og uppskar tvö mörk undir lokin, á 71. og 87. mínútu. Dimitrios Chatsidis lagði fyrra markið upp fyrir Giorgos Giakoumakis og skoraði síðan sjálfur. Þjálfarinn Rafael Benitez reyndi að hrista upp í hlutunum um miðjan seinni hálfleik og gerði þrefalda breytingu. Þar á meðal skipti hann portúgalska miðjumanninum Renato Sanchez inn á en það bar ekki árangur. Gríski boltinn Mest lesið Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Goðsögnin les Sturlu pistilinn eftir opinberun um framhjáhald Sport Samningar sem tryggja 1,8 milljarð króna í íþróttastarf Sport Sturla biðst afsökunar: „Ekki alveg ég sjálfur þessa dagana og hugsa ekki skýrt“ Sport „Ég skil ekki hvernig fólk getur skrifað svona“ Sport Sunderland - Liverpool | Nýta gestirnir sénsinn? Enski boltinn Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Faðir Vonn tjáir sig og vill ekki sjá dóttur sína keppa aftur Sport Silfurhafi um viðbrögð Trumps: „Ekki gaman að vera hluti af þessu“ Sport Snoop Dogg sagður fá 61 milljón króna í laun á dag Sport Fleiri fréttir Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Sunderland - Liverpool | Nýta gestirnir sénsinn? Sjö marka skellur hjá Blikum í Svíþjóð Man. City - Fulham | Gætu sett mikla pressu á Arsenal Hörður Björgvin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum „Þetta er allt annað dæmi“ Atvinnulaus Jóhann kallaður í landsliðið Íslenska deildin byrjar langsíðust Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Frank rekinn frá Tottenham Mætt í fyrsta sinn til Evrópu og klár í erfiða áskorun með Blikum í dag Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Stórsér á Jóni Degi eftir fyrstu dagana í Brann Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Jóhann Berg án félags: „Spenntur fyrir næstu áskorun“ Sjá meira