Sverrir heim­sótti ó­vinnandi vígi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sverrir Ingi Ingason spilaði allan leikinn í hjarta varnar Panathinaikos og fékk gult spjald.  Getty/Peter Lous

Sverrir Ingi Ingason var í byrjunarliði Panathinaikos er liðið féll úr leik í grísku bikarkeppninni með 2-0 tapi á útivelli gegn PAOK, sem hefur ekki tapað á heimavelli í heilt ár.

Sigurinn markaði mikil tímamót fyrir heimamenn PAOK, fimmtán leiki í röð án taps á heimavelli, heilt ár af tíu sigrum og fimm jafnteflum.

Liðið komst í leiðinni áfram í úrslitaleik um gríska bikarinn gegn OFI, sem vann Levadiakos, lið Harðar Björgvins Magnússonar, fyrr í dag.

PAOK var með mikla yfirburði í leiknum og uppskar tvö mörk undir lokin, á 71. og 87. mínútu. Dimitrios Chatsidis lagði fyrra markið upp fyrir Giorgos Giakoumakis og skoraði síðan sjálfur.

Þjálfarinn Rafael Benitez reyndi að hrista upp í hlutunum um miðjan seinni hálfleik og gerði þrefalda breytingu. Þar á meðal skipti hann portúgalska miðjumanninum Renato Sanchez inn á en það bar ekki árangur.

Gríski boltinn

