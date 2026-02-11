City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik 11. febrúar 2026 19:01 Erling Haaland bætti marki við sinn stóra reikning. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images Manchester City vann öruggan 3-0 sigur þegar Fulham kom í heimsókn í 26. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Antoine Semenyo, Nico O‘Reilly og Erling Haaland skoruðu mörk City manna en þau komu öll í fyrri hálfleik. Þetta teljast ekki sem óvænt úrslit en City hefur nú fagnað sigri í síðustu tuttugu leikjum gegn Fulham. Sigurinn er engu að síður mikilvægur fyrir City, sem minnkaði forskot Arsenal á toppi deildarinnar niður í aðeins þrjú stig en Skytturnar eiga leik til góða. Mörkin þrjú voru skoruð á aðeins um fimmtán mínútna kafla. Fyrsta markið kom eftir misreiknaðan skalla hjá Sander Berge. Boltinn datt fyrir Antoine Semenyo sem skoraði sitt fimmta mark í átta leikjum fyrir City. Ganverjinn lagði síðan upp mark aðeins sex mínútum síðar fyrir Nico O‘Reilly, sem skaut boltanum yfir Bernd Leno í markinu. City svo gott sem tryggði sér sigurinn fyrir hálfleik, þegar Erling Haaland fékk sendingu frá Phil Foden og kláraði færið vel. Fleiri mörk voru ekki skoruð í rólegnum seinni hálfleik og City fór með 3-0 sigur. Eina almennilega færi Fulham kom í stöðunni 1-0 en Harry Wilson fór illa með það. Enski boltinn