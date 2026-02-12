Hélt hreinu á móti Íslandsmeisturunum og stjórnaði sigursöng eftir leik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. febrúar 2026 11:32 Fanney Inga Birkisdóttir var kát með sigurinn á Blikum og stjórnaði sigursöng eftir leikinn. @bkhackenofcl Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir og félagar hennar í sænska liðinu Häcken fóru illa með Íslandsmeistara Breiðabliks í átta liða úrslitum Evrópubikarsins. Þetta var fyrri leikur liðanna og Häcken vann 7-0 sigur. Seinni leikurinn á Kópavogsvelli er því aðeins formsatriði eftir þessi úrslit. Fanney Inga hélt hreinu gegn löndum sínum og annar íslenskur leikmaður, hin stórefnilega Thelma Karen Pálmadóttir, skoraði eitt af þessum sjö mörkum. Fanney var kát í leikslok og stjórnaði sigursöng með stuðningsmönnum Häcken eftir leik. Hér fyrir neðan sést hún syngja „Vi är Häcken – gulsvarta Häcken“ eða á íslensku „Við erum lið Häcken, gulsvarta Häcken“. View this post on Instagram A post shared by BK HÄCKEN (@bkhackenofcl) Evrópubikar kvenna í fótbolta Breiðablik Mest lesið „Ólympíuverðlaununum var stolið frá mér“ Sport Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Enski boltinn Hent út af ÓL vegna hjálmsins Sport Ólympíumeistarinn sem fer eigin leiðir og keppir undir söng Laufeyjar Sport Vonn á batavegi eftir þriðju aðgerðina Sport Stal kreditkorti liðsfélaga og fagnaði gulli fyrir framan hana Sport Sturla bað allt liðið afsökunar í kvöldverði Sport Hetjan Tómas þyrfti aldrei að greiða fyrir öl: „Ég drekk ekki“ Fótbolti Hræðilegt fall á Ólympíuleikunum hjá fyrrum silfurhafa Sport Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Fleiri fréttir ICE-sveitin verður í lykilhlutverki í öryggisgæslu á HM í Bandaríkjunum Frestuðu leik vegna meiðsla Lionel Messi Hélt hreinu á móti Íslandsmeisturunum og stjórnaði sigursöng eftir leik Tuchel sagður ætla að framlengja samning sinn Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Hetjan Tómas þyrfti aldrei að greiða fyrir öl: „Ég drekk ekki“ Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Real Madrid lúffar fyrir UEFA í deilum um Ofurdeildina Guðrún gerði sér góða ferð til Portúgal Orri fagnaði sætum bikarsigri í Baskalandi Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Heppnin með Bayern á leið í langþráð undanúrslit Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Sjö marka skellur hjá Blikum í Svíþjóð City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Hörður Björgvin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum „Þetta er allt annað dæmi“ Atvinnulaus Jóhann kallaður í landsliðið Íslenska deildin byrjar langsíðust Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Frank rekinn frá Tottenham Mætt í fyrsta sinn til Evrópu og klár í erfiða áskorun með Blikum í dag Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Sjá meira