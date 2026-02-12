Fótbolti

Hélt hreinu á móti Íslandsmeisturunum og stjórnaði sigursöng eftir leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Fanney Inga Birkisdóttir var kát með sigurinn á Blikum og stjórnaði sigursöng eftir leikinn. @bkhackenofcl

Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir og félagar hennar í sænska liðinu Häcken fóru illa með Íslandsmeistara Breiðabliks í átta liða úrslitum Evrópubikarsins.

Þetta var fyrri leikur liðanna og Häcken vann 7-0 sigur. Seinni leikurinn á Kópavogsvelli er því aðeins formsatriði eftir þessi úrslit.

Fanney Inga hélt hreinu gegn löndum sínum og annar íslenskur leikmaður, hin stórefnilega Thelma Karen Pálmadóttir, skoraði eitt af þessum sjö mörkum.

Fanney var kát í leikslok og stjórnaði sigursöng með stuðningsmönnum Häcken eftir leik. Hér fyrir neðan sést hún syngja „Vi är Häcken – gulsvarta Häcken“ eða á íslensku „Við erum lið Häcken, gulsvarta Häcken“.

Evrópubikar kvenna í fótbolta Breiðablik

