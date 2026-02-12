Hetjan Tómas þyrfti aldrei að greiða fyrir öl: „Ég drekk ekki“

Ætla má að sigurmark Tómasar Bent Magnússonar í Edinborgarslagnum í fótbolta hafi skipað honum sess í hjörtum stuðningsmanna Hearts um ókomna tíð. Markið, sem Tómas tileinkar dóttur sinni sem von er á í heiminn hvað úr hverju, gæti reynst afar mikilvægt fyrir liðið í baráttunni um skoska meistaratitilinn.
Það ætlaði gjörsamlega allt um koll að keyra á Tynecastle Park leikvanginum á þriðjudaginn þegar að Tómas Bent, sem hafði komið inn á sem varamaður í seinni hálfleik, tryggði Hearts sigur í Edinborgarslagnum gegn erkifjendunum í Hibernian, með marki undir lok venjulegs leiktíma.
„Þetta er náttúrulega bara geðveikt, svona margir að tryllast og það að þetta hafi gerst í þessum leik,“ segir Tómas í samtali við íþróttadeild Sýnar. „Þessi sigurleikur hefur aðeins meiri þýðingu fyrir stuðningsmenn heldur en aðrir leikir, að vinna þennan Edinborgarslag.“
Og stigin þrjú sem Tómas tryggði sínu liði gætu reynst afar dýrmæt í lok tímabils en Hearts vermir toppsæti skosku deildarinnar um þessar mundir og er í seilingarfjarlægð frá risunum í Rangers og Celtic.
Tómas tileinkaði dóttur sinni, sem von er á í heiminn á hverri, stundu markið með fagni þar sem Tómas lét eins og hann væri að vagga barni. Settur dagur var á föstudaginn síðastliðinn.
„Ég var búinn að ákveða það fyrir að ég myndi fagna svona ef ég myndi skora. Það er lítil stelpa á leiðinni, hún gæti bara komið hvenær sem er. Þetta var tileinkað henni.
Þetta er allt nýtt fyrir mér. Fyrsta barn og maður er bara þokkalega nýkominn hingað út. Þetta eru ákveðin viðbrigði en bara gaman að vera í þessu öllu, ég er spenntur fyrir föðurhlutverkinu.“
Í færslu á samfélagsmiðlum benti fjármálaráðgjafinn Björn Berg Gunnarsson, sem jafnframt er mikill áhugamaður um skoska boltann, að margir stuðningsmenn Hearts segðu Tómas Bent aldrei aftur þurfa greiða fyrir öl í borginni eftir sigurmarkið í Edinborgarslagnum.
„Ég verð þá að byrja að drekka. Ég drekk ekki. Það er ákveðið klúður ef þetta er það sem maður fær fyrir að skora í þessum leik. En það er bara flott ef fólk splæsir á mig einhverjum drykk.“
Það fylgdi sigri Hearts gegn Hibernian ákveðinn meistarabragur. Ljóst er að baráttan verður hörð um skoska meistaratitilinn allt til loka tímabilsins.
„Það er alveg búið að tala um það þannig, að geta sótt þessa sigra þó svo að leikurinn sé ekki fallegur. Þetta var einn af þeim sigrum og við höfum náð þeim fyrr á tímabilinu. Vonandi getum við haldið áfram að vinna leiki, tekið þetta leik fyrir leik.“