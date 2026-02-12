Fótbolti

Hetjan Tómas þyrfti aldrei að greiða fyrir öl: „Ég drekk ekki“

Aron Guðmundsson skrifar
Tómas fagnar hér mikilvægu marki sínu gegn erkifjendum Hearts í liði Hibernian.
Tómas fagnar hér mikilvægu marki sínu gegn erkifjendum Hearts í liði Hibernian. Vísir/Getty

Ætla má að sigur­mark Tómasar Bent Magnús­sonar í Edin­borgarslagnum í fót­bolta hafi skipað honum sess í hjörtum stuðnings­manna Hearts um ókomna tíð. Markið, sem Tómas til­einkar dóttur sinni sem von er á í heiminn hvað úr hverju, gæti reynst afar mikilvægt fyrir liðið í baráttunni um skoska meistara­titilinn.

Það ætlaði gjör­sam­lega allt um koll að keyra á Tyne­cast­le Park leik­vanginum á þriðju­daginn þegar að Tómas Bent, sem hafði komið inn á sem varamaður í seinni hálf­leik, tryggði Hearts sigur í Edin­borgarslagnum gegn erki­fjendunum í Hibernian, með marki undir lok venju­legs leiktíma.

„Þetta er náttúru­lega bara geðveikt, svona margir að tryllast og það að þetta hafi gerst í þessum leik,“ segir Tómas í sam­tali við íþrótta­deild Sýnar. „Þessi sigur­leikur hefur aðeins meiri þýðingu fyrir stuðnings­menn heldur en aðrir leikir, að vinna þennan Edin­borgarslag.“

Og stigin þrjú sem Tómas tryggði sínu liði gætu reynst afar dýr­mæt í lok tíma­bils en Hearts vermir toppsæti skosku deildarinnar um þessar mundir og er í seilingar­fjar­lægð frá risunum í Rangers og Celtic.

Komið fram yfir settan dag

Tómas til­einkaði dóttur sinni, sem von er á í heiminn á hverri, stundu markið með fagni þar sem Tómas lét eins og hann væri að vagga barni. Settur dagur var á föstu­daginn síðastliðinn.

Fagn Tómasar var úthugsaðVísir/Getty

„Ég var búinn að ákveða það fyrir að ég myndi fagna svona ef ég myndi skora. Það er lítil stelpa á leiðinni, hún gæti bara komið hvenær sem er. Þetta var til­einkað henni.

Þetta er allt nýtt fyrir mér. Fyrsta barn og maður er bara þokka­lega nýkominn hingað út. Þetta eru ákveðin viðbrigði en bara gaman að vera í þessu öllu, ég er spenntur fyrir föður­hlut­verkinu.“

Græðir lítið á því að þurfa ekki að kaupa bjór

Í færslu á sam­félags­miðlum benti fjár­málaráðgjafinn Björn Berg Gunnars­son, sem jafn­framt er mikill áhugamaður um skoska boltann, að margir stuðnings­menn Hearts segðu Tómas Bent aldrei aftur þurfa greiða fyrir öl í borginni eftir sigur­markið í Edin­borgarslagnum.

„Ég verð þá að byrja að drekka. Ég drekk ekki. Það er ákveðið klúður ef þetta er það sem maður fær fyrir að skora í þessum leik. En það er bara flott ef fólk splæsir á mig ein­hverjum drykk.“

Það fylgdi sigri Hearts gegn Hibernian ákveðinn meistara­bragur. Ljóst er að baráttan verður hörð um skoska meistara­titilinn allt til loka tíma­bilsins.

„Það er alveg búið að tala um það þannig, að geta sótt þessa sigra þó svo að leikurinn sé ekki fal­legur. Þetta var einn af þeim sigrum og við höfum náð þeim fyrr á tíma­bilinu. Vonandi getum við haldið áfram að vinna leiki, tekið þetta leik fyrir leik.“

Skoski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið