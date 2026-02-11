Guðrún gerði sér góða ferð til Portúgal Ágúst Orri Arnarson skrifar 11. febrúar 2026 22:42 Landsliðskonan var að spila sinn fyrsta keppnisleik fyrir Hammarby. Getty/Alex Nicodim Guðrún Arnardóttir spilaði sinn fyrsta keppnisleik fyrir sænska liðið Hammarby og gerði það á kunnuglegum slóðum í Portúgal. 0-1 sigur varð niðurstaðan gegn Sporting í átta liða úrslitum Evrópubikarsins. Guðrún skipti nýverið til Hammarby í Svíþjóð frá Braga í Portúgal og spilaði einmitt sinn næstsíðasta leik í portúgölsku deildinni gegn Sporting. Mögulega hefur hún lært eitthvað úr þeim leik sem hún miðlaði til nýju liðsfélaga sinna. Sterkur sigur vannst allavega. Guðrún var einn af þremur miðvörðun Hammarby, sem hélt hreinu í leiknum. Emilie Joramo skoraði markið á 69. mínútu eftir stoðsendingu Stina Lennartsson. Liðin mætast aftur eftir viku á heimavelli Hammarby. Evrópubikar kvenna í fótbolta Mest lesið Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Goðsögnin les Sturlu pistilinn eftir opinberun um framhjáhald Sport Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Enski boltinn Samningar sem tryggja 1,8 milljarð króna í íþróttastarf Sport „Ég skil ekki hvernig fólk getur skrifað svona“ Sport Sturla biðst afsökunar: „Ekki alveg ég sjálfur þessa dagana og hugsa ekki skýrt“ Sport Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Faðir Vonn tjáir sig og vill ekki sjá dóttur sína keppa aftur Sport Silfurhafi um viðbrögð Trumps: „Ekki gaman að vera hluti af þessu“ Sport Snoop Dogg sagður fá 61 milljón króna í laun á dag Sport Fleiri fréttir Orri fagnaði sætum bikarsigri í Baskalandi Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Heppnin með Bayern á leið í langþráð undanúrslit Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Sjö marka skellur hjá Blikum í Svíþjóð City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Hörður Björgvin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum „Þetta er allt annað dæmi“ Atvinnulaus Jóhann kallaður í landsliðið Íslenska deildin byrjar langsíðust Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Frank rekinn frá Tottenham Mætt í fyrsta sinn til Evrópu og klár í erfiða áskorun með Blikum í dag Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Stórsér á Jóni Degi eftir fyrstu dagana í Brann Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Sjá meira