Guð­rún gerði sér góða ferð til Portúgal

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Landsliðskonan var að spila sinn fyrsta keppnisleik fyrir Hammarby.
Guðrún Arnardóttir spilaði sinn fyrsta keppnisleik fyrir sænska liðið Hammarby og gerði það á kunnuglegum slóðum í Portúgal. 0-1 sigur varð niðurstaðan gegn Sporting í átta liða úrslitum Evrópubikarsins.

Guðrún skipti nýverið til Hammarby í Svíþjóð frá Braga í Portúgal og spilaði einmitt sinn næstsíðasta leik í portúgölsku deildinni gegn Sporting.

Mögulega hefur hún lært eitthvað úr þeim leik sem hún miðlaði til nýju liðsfélaga sinna. Sterkur sigur vannst allavega.

Guðrún var einn af þremur miðvörðun Hammarby, sem hélt hreinu í leiknum.

Emilie Joramo skoraði markið á 69. mínútu eftir stoðsendingu Stina Lennartsson.

Liðin mætast aftur eftir viku á heimavelli Hammarby.

Evrópubikar kvenna í fótbolta

