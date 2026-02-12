Erlent

ICE dregur saman seglin í Minneapolis

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Tom Homan „landamærakeisari“ sagði aðgerðirnar hafa borið mikinn árangur.
Tom Homan „landamærakeisari“ sagði aðgerðirnar hafa borið mikinn árangur. AP

Bandaríkjastjórn hefur ákveðið að binda enda á aðgerðir Innflytjenda- og tollastofnunar Bandaríkjanna (ICE) í Minnesota. Þúsundir voru handteknir og tveir bandarískir ríkisborgarar voru skotnir til bana í aðgerðunum, sem stóðu yfir í tvo mánuði. 

Tom Homan, svokallaður „landamærakeisari“ Trump, tilkynnti þetta á blaðamannafundi í Minneapolis í kvöld. Homan segir fjögur þúsund manns hafa verið handteknir í aðgerðunum, sem hann segir hafa borið góðan árangur. Þá sagði hann Minneapolis-borg öruggari fyrir vikið. 

Ástæðurnar breytilegar

Aðgerðin er samkvæmt upplýsingum frá heimavarnarráðuneyti Bandaríkjanna sú stærsta í málefnum innflytjenda í sögu ríkisins og hefur vakið hörð viðbrögð á heimsvísu. Til stendur að brottvísa þeim mikla fjölda fólks sem ICE-liðar handtóku í aðgerðunum, sem tugþúsundir íbúa Minneapolis hafa mótmælt. 

Eins og fram hefur komið voru Alex Pretti og Renee Good, tveir 37 ára bandarískir ríkisborgarar, skotnir til bana af ICE-liðum með nokkurra daga millibili meðan á aðgerðunum stóð. 

Í upphafi sagðist Trump hafa ráðist í aðgerðirnar til þess að uppræta meintum þjófnaði sómalskra innflytjenda, sem eru samkvæmt umfjöllun AP að stórum hluta til bandarískir ríkisborgarar, á opinberu fé. Síðan beindi hann sjónum sínum að öðrum þjóðernishópum. ICE hefur vísað til hinna handteknu sem „hættulegra og ólöglegra glæpageimvera“ en þrátt fyrir það eru margir þeirra með hreint sakavottorð, eins og til dæmis hinn fimm ára gamli Liam Conejo Ramos. 

Bæði borgaryfirvöld í Minneapolis og ríkisyfirvöld í Minnesota hafa fordæmt handtökurnar harðlega og segja þær hafa valdið samfélaginu og hagkerfinu langtímaskaða.

Á blaðamannafundi biðlaði Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, til íbúa að vera áfram á varðbergi næstu daga á meðan ICE-liðar undirbúa brottför úr borginni. Hann mælti fyrir tíu milljarða dala fjárframlögum til fyrirtækja sem orðið hafa fyrir tekjutapi vegna aðgerðanna. 

Þá biðlaði hann til Hvíta hússins að leggja sitt af mörkum til að koma á efnahagslegum stöðuleika í borginni á ný. 

„Alríkisstjórninni ber að bæta það sem hún skemmdi. Hún á ekki að komast upp með að brjóta hluti án þess að greiða fyrir þá.“

Homan var óskýr um hvenær nákvæmlega fulltrúar eftirlitsins myndu yfirgefa borgina en Walz sagði hann hafa fullvissað sig um að þeir legðu af stað hvað úr hverju. 

Bandaríkin

Tengdar fréttir

Íri í haldi ICE óttast um líf sitt

Hinn írski Seamus Culleton hefur setið í fangageymslu Innflytjenda- og tollastofnunar Bandaríkjanna (ICE) í nærri því fimm mánuði og segist óttast um líf sitt. Hann var handtekinn fyrir að vera lengur í Bandaríkjunum en níutíu daga vegabréfsáritun sem hann fékk árið 2009 heimilaði honum en hann er giftur bandarískri konu, með vinnuleyfi í Bandaríkjunum og rekur verktakafyrirtæki í Boston.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið