Fimmtán prósent þeirra sem svöruðu könnun Grindavíkurnefndarinnar um framtíðarsýn í Grindavík sjá fyrir sér að flytja þangað aftur á þessu ári. Þeir sem ekki ætla að flytja aftur á næstunni nefna í könnuninni óvissu um framvindu náttúruhamfaranna og að börn séu farin að festa rætur á nýjum stað.
Í niðurstöðunum kemur einnig fram að rúm tíu prósent svarenda búa aftur í Grindavík, en meirihlutinn hefur sest að annars staðar, einkum í Reykjanesbæ og á höfuðborgarsvæðinu. Um 65 prósent svarenda búa í eigin húsnæði og tæplega þrír af hverjum fjórum eru í launuðu starfi. Þó hafa 41 prósent þeirra sem eru á vinnumarkaði skipt um starf frá rýmingu.
Rúm 80 prósent aðspurðra lýstu sterku tengslaneti í Grindavík en einungis 37 prósent segja að tengslanet þeirra sé sterkt í dag. Þátttaka í félagsstarfi hefur einnig dregist saman. Um 59 prósent segja andlega heilsu sína verri en fyrir rýmingu og 51 prósent líkamlega heilsu verri. Um helmingur hefur nýtt sér sálrænan stuðning og meirihluti þeirra telur hann hafa gagnast vel.
Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar sem Maskína framkvæmdi meðal Grindvíkinga á tímabilinu 4. desember 2025 til 25. janúar 2026. Alls tóku 1.470 einstaklingar þátt, eða um 54 prósent bæjarbúa 18 ára og eldri. Í tilkynningu frá Grindavíkurnefndinni kemur fram að foreldrar sem svöruðu könnuninni hafi veitt upplýsingar um hagi 1.171 barns. Þannig varpi könnunin ljósi á hagi, líðan og framtíðaráform Grindvíkinga rúmum tveimur árum eftir rýmingu bæjarins þann 10. nóvember árið 2023.
Samkvæmt niðurstöðum segjast 73 prósent þeirra sem svara, sem búa utan Grindavíkur, geta séð fyrir sér að búa þar áfram.
Gögnin sýna jafnframt að eldri borgarar meta andlega heilsu sína betur en yngri aldurshópar, en hópurinn 50 til 59 ára upplifir mest álag á andlega líðan.
Samkvæmt svörum foreldra hafa 87 prósent barna eignast nýja vini, 78 prósent aðlagast vel í skóla og um 70 prósent stunda íþróttir eða tómstundastarf, eða svipað hlutfall og fyrir rýmingu.
Þó telur rúmur þriðjungur foreldra andlega heilsu barna sinna verri en áður. Um 60 prósent foreldra telja að börn þeirra hafi þurft sálrænan stuðning í kjölfar rýmingar. Af þeim sem nýttu sér sálrænan stuðning sem var í boði í kjölfar rýmingar segir meirihluti foreldra hann hafa gagnast vel.
Í tilkynningu Grindavíkurnefndarinnar segir að áhrifa rýmingar gæti enn, sérstaklega þegar kemur að félagslegum tengslum og andlegri líðan, en á sama tíma sýni gögnin merki um seiglu og virka atvinnuþátttöku meðal þátttakenda.
Þá kemur einnig fram að niðurstöður könnunarinnar muni nýtast Grindavíkurnefnd og stjórnvöldum við áframhaldandi stefnumótun. Vinna sé hafin við rýnihópakönnun, en með þeirri nálgun geti fólk veitt dýpri innsýn í stöðu og líðan Grindvíkinga.
Ekki er útilokað að skjálftahrina við Eldey endi með eldgosi, að sögn prófessors í jarðeðlisfræði. Langmestu líkurnar séu þó á einu gosi til viðbótar á Sundhnúksgígaröð. Farið sé á að síga á seinni hlutann í yfirstandandi eldvirknitímabili á svæðinu.
Bæjarstjóri Grindavíkurbæjar segir íbúa horfa björtum augum til framtíðar enda sé nóg að gera í kringum höfnina og þá séu ný fyrirtæki að opna í bæjarfélaginu. Um 900 manns eru með lögheimili í Grindavík í dag en ekki nema um 400 manns, sem eru með fasta búsetu þar.