Í hádegisfréttum tökum við stöðuna í Mið-Austurlöndum þar sem árásir á Íran hafa haldið áfram í morgun auk þess sem Íranir hafa svarað fyrir sig með því að reyna að sprengja olíuhreinsistöð í Sádí-Arabíu.
Einnig verður rætt við fyrrverandi Alþingismann og lögmann sem var einn af flutningsmönnum frumvarps um bann við bælingarmeðferðum. Hún segir ummæli kanslara kaþólsku kirkjunnar í kvöldfréttum Sýnar í gær kalla á lögreglurannsókn.
Að auki fjöllum við um ungmennaþing Barnaheilla sem nú eru haldin víðsvegar um land. Í morgun var krökkum úr Hafnarfirði og Garðabæ stefnt saman.
Í sportpakka dagsins verður svo fjallað um kvennalandsleik í handbolta sem fram fer í kvöld og einnig verður hitað upp fyrir leiki í Bónus deild kvenna.