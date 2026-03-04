Innlent

Reyndi að kveikja í bíl

Agnar Már Másson skrifar
Lögregla var meðal annars kölluð út vegna innbrota í geymslur í hverfi 105 í Reykjavík.
Vísir/Vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í dag tilkynning um tilraun til íkveikju í bíl fyrir utan heimili. 

Íkveikjutilraunin er í rannsókn, að því er fram kemur í dagbók lögreglu þar sem greint er frá lögreglumálum milli 5 og 17 í dag, en málavöxtum er ekki lýst frekar.

Málið heyrir undir lögreglustöð 4 sem sinnir verkefnum í Grafarvogi, Árbæ og Mosfellsbæ.

Í öðrum fregnum var einnig tilkynnt um þjófnað í verslun í sama umdæmi. Fleiri mál eru ekki reifuð í tilkynningunni.

Á lögreglustöð 3, sinni verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, er sagt frá því að laganna verðir hafi í í tvígang með stuttu millibili farið í matvöruverslun vegna þjófnaðar „… og skömmu síðar á kaffihús vegna þjófnaðar,“ stendur einnig í dagbók lögregu.

Lögreglumál Mosfellsbær Reykjavík

