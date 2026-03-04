Reyndi að kveikja í bíl

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í dag tilkynning um tilraun til íkveikju í bíl fyrir utan heimili.
Íkveikjutilraunin er í rannsókn, að því er fram kemur í dagbók lögreglu þar sem greint er frá lögreglumálum milli 5 og 17 í dag, en málavöxtum er ekki lýst frekar.
Málið heyrir undir lögreglustöð 4 sem sinnir verkefnum í Grafarvogi, Árbæ og Mosfellsbæ.
Í öðrum fregnum var einnig tilkynnt um þjófnað í verslun í sama umdæmi. Fleiri mál eru ekki reifuð í tilkynningunni.
Á lögreglustöð 3, sinni verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, er sagt frá því að laganna verðir hafi í í tvígang með stuttu millibili farið í matvöruverslun vegna þjófnaðar „… og skömmu síðar á kaffihús vegna þjófnaðar,“ stendur einnig í dagbók lögregu.