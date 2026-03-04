Innlent

Rósa í heiðurs­sæti Sjálf­stæðis­flokksins í Hafnar­firði

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði. Aðsend

Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði hefur birt framboðslista sinn fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Rósa Guðbjartsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri, er í heiðurssæti listans.

Orri Björnsson, bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs, leiðir listann, í samræmi við prófkjör flokksins sem haldið var 7. febrúar síðastaliðinn.

„Við finnum fyrir vaxandi stuðningi og jákvæðni í garð flokksins sem gefur góðan byr í seglin. Sjálfstæðismenn eru mættir til leiks kraftmiklir og í miklum baráttuhug,“ er haft eftir Orra í fréttatilkynningu.

Margrét Vala Marteinsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Hafnarfirði, ákvað að skipta um flokk fyrir kosningarnar og fékk tíunda sæti lista Sjálfstæðisflokksins.

Listinn í heild sinni:

1. Orri Björnsson, Bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs

2. Kristín María Thoroddsen, Bæjarfulltrúi og formaður fræðsluráðs

3. Viktor Pétur Finnsson, Varaþingmaður

4. Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, Bæjarfulltr. og form. umhverfis- og framkvæmdaráðs

5. Kristinn Andersen, Verkfræðingur, forseti bæjarstjórnar Hafnarfjarðar

6. Helga Björg Loftsdóttir, Verkefnastjóri

7. Einar Páll Þ. Mathiesen, Hagfræðingur

8. Kristjana Ósk Jónsdóttir, Sérfræðingur í bókhaldi og skattaráðgjöf

9. Júlíus Freyr Bjarnason, Framkvæmdarstjóri/eigandi

10. Margrét Vala Marteinsdóttir, Bæjarfulltrúi og forstöðukona hjá búsetukjarna

11. Hilmar Ingimundarson, Viðskiptafræðingur

12. Unnur Elín Sigursteinsdóttir, Sölufulltrúi

13. Örn Geirsson, Umsjónamaður fasteigna

14. Eva Björk Harðardóttir, Framkvæmdarstjóri

15. Birkir Snær Brynleifsson, Laganemi

16. Guðjón Óskar Guðmundsson, Framhaldsskólakennari

17. Paula Wiszniewska, Hársnyrtir

18. Þórhallur Guðmundsson, Viðskiptafræðingur

19. Bjarni Geir Lúðvíksson, Frumkvöðull

20. Elsa Dóra Grétarsdóttir, Eftirlaunaþegi og sérfr. í lífeyrisréttindum

21. Kovan Abdulkahleq Ali, Klæðskeri

22. Rósa Guðbjartsdóttir, Alþingismaður og fyrrverandi bæjarstjóri

Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið