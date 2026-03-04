Rósa í heiðurssæti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. mars 2026 13:20 Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði. Aðsend Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði hefur birt framboðslista sinn fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Rósa Guðbjartsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri, er í heiðurssæti listans. Orri Björnsson, bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs, leiðir listann, í samræmi við prófkjör flokksins sem haldið var 7. febrúar síðastaliðinn. „Við finnum fyrir vaxandi stuðningi og jákvæðni í garð flokksins sem gefur góðan byr í seglin. Sjálfstæðismenn eru mættir til leiks kraftmiklir og í miklum baráttuhug,“ er haft eftir Orra í fréttatilkynningu. Margrét Vala Marteinsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Hafnarfirði, ákvað að skipta um flokk fyrir kosningarnar og fékk tíunda sæti lista Sjálfstæðisflokksins. Listinn í heild sinni: 1. Orri Björnsson, Bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs 2. Kristín María Thoroddsen, Bæjarfulltrúi og formaður fræðsluráðs 3. Viktor Pétur Finnsson, Varaþingmaður 4. Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, Bæjarfulltr. og form. umhverfis- og framkvæmdaráðs 5. Kristinn Andersen, Verkfræðingur, forseti bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 6. Helga Björg Loftsdóttir, Verkefnastjóri 7. Einar Páll Þ. Mathiesen, Hagfræðingur 8. Kristjana Ósk Jónsdóttir, Sérfræðingur í bókhaldi og skattaráðgjöf 9. Júlíus Freyr Bjarnason, Framkvæmdarstjóri/eigandi 10. Margrét Vala Marteinsdóttir, Bæjarfulltrúi og forstöðukona hjá búsetukjarna 11. Hilmar Ingimundarson, Viðskiptafræðingur 12. Unnur Elín Sigursteinsdóttir, Sölufulltrúi 13. Örn Geirsson, Umsjónamaður fasteigna 14. Eva Björk Harðardóttir, Framkvæmdarstjóri 15. Birkir Snær Brynleifsson, Laganemi 16. Guðjón Óskar Guðmundsson, Framhaldsskólakennari 17. Paula Wiszniewska, Hársnyrtir 18. Þórhallur Guðmundsson, Viðskiptafræðingur 19. Bjarni Geir Lúðvíksson, Frumkvöðull 20. Elsa Dóra Grétarsdóttir, Eftirlaunaþegi og sérfr. í lífeyrisréttindum 21. Kovan Abdulkahleq Ali, Klæðskeri 22. Rósa Guðbjartsdóttir, Alþingismaður og fyrrverandi bæjarstjóri Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Innlent Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Innlent Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Erlent Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Innlent Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Innlent Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni Innlent Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Erlent Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Innlent Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Innlent Fleiri fréttir Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Niðurstöður samræmdu prófanna birtar eftir skólum Ummæli kanslara kaþólikka gagnrýnd og átján Íslendingar vilja far með björgunarvélum Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Eigendur Ítalíu í þriggja ára atvinnurekstrarbann Með skerta athygli af óþekktum ástæðum þegar slysið varð Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Leituðu skjóls í Hreysinu Bein útsending: Landssamráðsfundur gegn ofbeldi „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Hrunvarnir við Holtsnúp verði tilbúnar í ágúst Búið að opna veginn um Raknadalshlíð eftir flóðið Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Grunaður um að kýla konu og sparka svo í hana þegar hún lá eftir Karólína Helga leiðir Viðreisn í Hafnarfirði Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni „Ekki Alþingi sem skipar mér hvað ég á að segja“ Matvöruverð hafi hækkað meira en laun og forsendur að bresta Einar Geir oddviti Miðflokks í Hafnarfirði Vegum lokað í kjölfar snjóflóðs í Raknadalshlíð Elliði lofar því að flytja ekki aftur til Eyja Formaður Viðreisnar í Reykjavík sakaður um fjárdrátt Ríkisstjórnin fái kynningu um þjóðaratkvæði á föstudag „Hversu lágt geta þingmenn lagst í störfum sínum?“ „Djöfulsins feita piggið þitt!“: Slapp með hótun sem hræddi ekki Samfylkingin og ríkisstjórnin lækka flugið Rósa vill leggja fjölmiðlanefnd niður Sjá meira