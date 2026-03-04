Engin leið að koma sér í björgunarferðir

Átján Íslendingar hafa óskað eftir að komast í björgunarflug frá Miðausturlöndum en íslenskar konur í Dúbaí segja enga leið til þess að koma sér í ferðirnar. Í kvöldfréttum heyrum við í konunum sem segja óhugnanlegt að heyra í sprengingum og herflugvélum. Þá mætir sérfræðingur í málefnum Írans í myndver og rýnir í stöðu mála.
Þingmanni Samfylkingarinnar varð heitt í hamsi í ræðustól Alþingis í dag þegar hann ræddi málefni samkynhneigðra innan kaþólsku kirkjunnar. Við sjáum frá því og hittum formann allsherjar- og menntamálanefndar sem telur ástæðu til að skoða framkvæmd laga um bann við bælingarmeðferðum.
Þá skellir Kristján Már Unnarsson sér í loðnuvertíð á Akranesi og við hittum ungmenni sem komu saman í Hafnarfirði í dag til þess að ræða ofbeldi í nánum samböndum. Auk þess verðum við í beinni frá öðruvísi afmælisveislu í Garðabæ. Sveitarfélagið verður fimmtugt á árinu og bauð því öllum jafnöldrum sínum í veislu.
Í Sportinu hittum við Jóhannes Kristinn sem ætlar að verða Íslandsmeistari með Víkingum og í Íslandi í dag sjáum við skemmtilegt viðtal við Juan Camilo sem flutti til Íslands fyrir ástina fyrir nærri tuttugu árum.
Þetta og fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.