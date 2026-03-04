Grásleppufrumvarp meiri hluta atvinnuveganefndar hefur verið samþykkt. Með því er kvótakerfi sem komið var á 2024 með grásleppu lagt af og hið gamla dagakerfi tekið upp að nýju.
Frumvarpið var samþykkt með 34 atkvæðum gegn 20. Einn þingmaður sat hjá.
Nokkuð hart hefur verið tekist á um frumvarpið síðan það var kynnt og áður en þriðja umræða um það hófst í gær gagnrýndu þingmenn minni hlutans harðlega að það hefði verið tekið til þriðju umræðu. Vísir fór yfir þær umræður í gær.
Um miðjan febrúar hleypti frumvarpið störfum þingsins upp og skömmu fyrir það hafði Jón Gunnarsson hótað málþófi vegna þess. Við upphaf þingfundar dagsins baðst þingmaður Flokks fólksins afsökunar á orðum sem hann lét falla í umræðu um frumvarpið í gær.
Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Flokks fólksins, var fyrsti flutningsmaður frumvarpsins. Hún sagði sig úr Vinstri grænum vegna samþykktar frumvarps þar sem grásleppuveiðar voru færðar í kvótakerfi árið 2024.
„Virðulegi forseti. Hér fjöllum við um sameiginlega auðlind þjóðarinnar og vald Alþingis til að gera breytingar á stjórnun fiskveiða þar sem umráðaréttur yfir fiskveiði landsins er falinn lýðræðislega kjörnum fulltrúum hér,“ sagði hún þegar hún gerði grein fyrir atkvæði sínu.
Þingmenn hafi með frumvarpinu aukið jafnræði aðgengis að grásleppu, styrkt byggðir landsins og fjölbreytt útgerðarform fjölskyldna og einstaklinga.
„Ég tel að við sýnum með þessari ákvörðun okkar, að samþykkja þetta frumvarp í dag, að við treystum líka þeim litlu útgerðum fyrir að sýna umhverfisvænar veiðar, að veiða hér en þetta þjappist ekki allt á fárra hendur og við stöndum vörð um þann hluta kerfisins sem er enn þá utan kvóta og við getum gert það á umhverfisvænan hátt, sjálfbæran hátt og það gerum við í þessum veiðum varðandi grásleppuna og hrognkelsin. Ég segi já og er glöð á þessum degi og þakka atvinnuveganefnd fyrir hennar vinnu.“
Fleiri þingmenn gerðu grein fyrir atkvæði sínu og þónokkrir lýstu yfir mikilli óánægju með frumvarpið. Guðlaugur Þór Þórðarson Sjálfstæðisflokki sagði til að mynda að málið snerist um sjálfbærni í sjávarútvegi og benti á að í nefndaráliti meiri hlutans segi að lágmarksaflamark í grásleppu verði 4.500 tonn á ári.
„Hér er bara verið að gefa vísindunum og náttúrunni og lífríkinu skilaboð. Hafró, þið bara skiljið það að það verða að vera alltaf 4.500. Löggjafinn segir það. Virðulegi forseti. Þetta er í boði Viðreisnar, nú fer um fólk, þetta er í boði Viðreisnar og Samfylkingarinnar. Til lítils var barist fyrir sjálfbærni í sjávarútvegi. Virðulegi forseti. Ég segi já við sjálfbærni og þar af leiðandi nei við þessu frumvarpi.“
Ingibjörg Davíðsdóttir Miðflokki gerði einnig grein fyrir atkvæði sínu og sagði að með samþykkt frumvarpsins væri Alþingi að taka vonda ákvörðun, með því að taka grásleppuna út úr aflamarkskerfinu á grundvelli þingmannafrumvarps frá Flokki fólksins.
„Þetta eru ófagleg vinnubrögð og þetta er óvönduð lagasetning. Það vekur athygli og furðu að hér er ráðherra málaflokksins í salnum og sér ekki sóma sinn í því að koma hér upp og gera grein fyrir sínu atkvæði. Hún sér ekki sóma sinn í því og ég geri verulegar athugasemdir við það, situr bara hér í stól og segir já. Ég ætla hins vegar að segja nei við þessu frumvarpi. Ég vek athygli á því að svona gerast kaupin á eyrinni. Grásleppan fyrir ESB. Svona er þetta hér á Alþingi.“