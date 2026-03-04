Innlent

Ráð­herra friðlýsti Grafar­voginn

Atli Ísleifsson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ásamt Heiðu Björk Hilmisdóttur borgarstjóra og Líf Magneudóttir borgarfulltrúa og formaður umhverfis- og skipilagsráðs við friðlýsingu Grafarvogs.
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ásamt Heiðu Björk Hilmisdóttur borgarstjóra og Líf Magneudóttir borgarfulltrúa og formaður umhverfis- og skipilagsráðs við friðlýsingu Grafarvogs. Þórdís Björt/Náttúruverndarstofnun

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, undirritaði í dag friðlýsingu Grafarvogs. Vogurinn er friðlýstur sem friðland og nær friðlýsingin til vogsins innan við Gullinbrú. Friðlýsingin var unnin í samstarfi Reykjavíkurborgar og Náttúruverndarstofnunar.

Þetta kemur fram á vef stjórnarráðsins. Þar segir að verndargildi Grafarvogs sé hátt, en svæðið sé eitt af fáum svæðum í borginni þar sem enn finnist tiltölulega óraskaðar leirur. 

„Leirur eru viðkomustaður farfugla, einkum vaðfugla, og fóstra ríkulegt fuglalíf árið um kring. Vogurinn er þannig mikilvægur viðkomu- og fæðuöflunarstaður fyrir fjölda fuglategunda, en margar þeirra fuglategunda sem nýta svæðið eru á válista eða í yfirvofandi hættu. Má þar m.a. nefna fýl, hvítmáf, sendling og svartbak.

Tillagan kveður á um friðlýsingu Grafarvogs innan þess svæðis sem græna línan afmarkar.Reykjavík/Loftmyndir ehf.

Stórir hópar af rauðbrysting, sanderlu, lóuþræl, stelk, jaðrakan og sandlóu eru einnig reglulega á leirunum á fartíma, bæði um vor og á haustin. Þá er Grafarvogurinn lykilsvæði fyrir heiðlóur á haustin er þær hópa sig þar fyrir brottför.

Grafarvogur er enn fremur vinsælt útivistarsvæði og er friðlýsingunni líka ætlað að tryggja aðgengi almennings að svæðinu til náttúruupplifunar, fuglaskoðunar og fræðslu.

Viðstödd friðlýsinguna í dag voru, auk ráðherra og borgarstjóra, fulltrúar og starfsfólk Reykjavíkurborgar, ráðuneytisins, Náttúruverndarstofnunar og Náttúrufræðistofnunar.Stjr

Hið friðlýsta svæði er 0,5 km² að stærð.

Viðstödd friðlýsinguna voru, auk ráðherra og borgarstjóra, fulltrúar og starfsfólk Reykjavíkurborgar, ráðuneytisins, Náttúruverndarstofnunar og Náttúrufræðistofnunar,“ segir í tilkynningunni.

Tryggður samastaður fyrir ýmsar fuglategundir

Haft er eftir Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, að vogurinn sé ljómandi gott dæmi um friðlýsingu sem stuðli að líffræðilegri fjölbreytni, því þar sé tryggður samastaður fyrir ýmsar fuglategundir sem nýti voginn til að nærast og hvílast. +

„Fólk nýtur þess líka að ganga meðfram voginum og með þessari friðlýsingu tryggjum við að náttúrulega umhverfið standi óbreytt, okkur og fuglunum til góða.“

