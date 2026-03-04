Ráðherra friðlýsti Grafarvoginn Atli Ísleifsson skrifar 4. mars 2026 14:03 Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ásamt Heiðu Björk Hilmisdóttur borgarstjóra og Líf Magneudóttir borgarfulltrúa og formaður umhverfis- og skipilagsráðs við friðlýsingu Grafarvogs. Þórdís Björt/Náttúruverndarstofnun Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, undirritaði í dag friðlýsingu Grafarvogs. Vogurinn er friðlýstur sem friðland og nær friðlýsingin til vogsins innan við Gullinbrú. Friðlýsingin var unnin í samstarfi Reykjavíkurborgar og Náttúruverndarstofnunar. Þetta kemur fram á vef stjórnarráðsins. Þar segir að verndargildi Grafarvogs sé hátt, en svæðið sé eitt af fáum svæðum í borginni þar sem enn finnist tiltölulega óraskaðar leirur. „Leirur eru viðkomustaður farfugla, einkum vaðfugla, og fóstra ríkulegt fuglalíf árið um kring. Vogurinn er þannig mikilvægur viðkomu- og fæðuöflunarstaður fyrir fjölda fuglategunda, en margar þeirra fuglategunda sem nýta svæðið eru á válista eða í yfirvofandi hættu. Má þar m.a. nefna fýl, hvítmáf, sendling og svartbak. Tillagan kveður á um friðlýsingu Grafarvogs innan þess svæðis sem græna línan afmarkar.Reykjavík/Loftmyndir ehf. Stórir hópar af rauðbrysting, sanderlu, lóuþræl, stelk, jaðrakan og sandlóu eru einnig reglulega á leirunum á fartíma, bæði um vor og á haustin. Þá er Grafarvogurinn lykilsvæði fyrir heiðlóur á haustin er þær hópa sig þar fyrir brottför. Grafarvogur er enn fremur vinsælt útivistarsvæði og er friðlýsingunni líka ætlað að tryggja aðgengi almennings að svæðinu til náttúruupplifunar, fuglaskoðunar og fræðslu. Viðstödd friðlýsinguna í dag voru, auk ráðherra og borgarstjóra, fulltrúar og starfsfólk Reykjavíkurborgar, ráðuneytisins, Náttúruverndarstofnunar og Náttúrufræðistofnunar.Stjr Hið friðlýsta svæði er 0,5 km² að stærð. Viðstödd friðlýsinguna voru, auk ráðherra og borgarstjóra, fulltrúar og starfsfólk Reykjavíkurborgar, ráðuneytisins, Náttúruverndarstofnunar og Náttúrufræðistofnunar,“ segir í tilkynningunni. Tryggður samastaður fyrir ýmsar fuglategundir Haft er eftir Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, að vogurinn sé ljómandi gott dæmi um friðlýsingu sem stuðli að líffræðilegri fjölbreytni, því þar sé tryggður samastaður fyrir ýmsar fuglategundir sem nýti voginn til að nærast og hvílast. + „Fólk nýtur þess líka að ganga meðfram voginum og með þessari friðlýsingu tryggjum við að náttúrulega umhverfið standi óbreytt, okkur og fuglunum til góða.“ Umhverfismál Fuglar Dýr Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Innlent Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Innlent Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Innlent Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Innlent Brynjar ráðinn korter í kosningar Innlent Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Erlent Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Innlent Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Innlent Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Innlent Fleiri fréttir Sýknudómur Brims í máli sjómannsins ómerktur Ráðherra friðlýsti Grafarvoginn Brynjar ráðinn korter í kosningar Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Þau skipa D-listann í Hveragerði Rósa í heiðurssæti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Niðurstöður samræmdu prófanna birtar eftir skólum Ummæli kanslara kaþólikka gagnrýnd og átján Íslendingar vilja far með björgunarvélum Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Eigendur Ítalíu í þriggja ára atvinnurekstrarbann Með skerta athygli af óþekktum ástæðum þegar slysið varð Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Leituðu skjóls í Hreysinu Bein útsending: Landssamráðsfundur gegn ofbeldi „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Hrunvarnir við Holtsnúp verði tilbúnar í ágúst Búið að opna veginn um Raknadalshlíð eftir flóðið Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Grunaður um að kýla konu og sparka svo í hana þegar hún lá eftir Karólína Helga leiðir Viðreisn í Hafnarfirði Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni „Ekki Alþingi sem skipar mér hvað ég á að segja“ Matvöruverð hafi hækkað meira en laun og forsendur að bresta Einar Geir oddviti Miðflokks í Hafnarfirði Vegum lokað í kjölfar snjóflóðs í Raknadalshlíð Elliði lofar því að flytja ekki aftur til Eyja Sjá meira