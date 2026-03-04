Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar frelsissviptingu og vörslu fíkniefna. Málið heyrir undir umdæmi lögreglunnar í Hafnarfirði og Garðabæ.
Frá þessu er greint í dagbók lögreglu, þar sem greint er frá málum milli klukkan 5 og 17 í dag, en frekara kemur ekki fram um málið í fréttaskeytinu.
Meðal annarra ótengdra mála í umdæmi lögreglustöðvar 2, sem sinnir málum í Hafnarfirði og Garðabæ, er greint frá því að ökumaður hafi verið stöðvaður og grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna og sviptur ökuréttindum.
Hann hafi ítrekað verið sviptur ökuréttindum og var í þetta sinn með börn í bílnum, að því er segir í tilkynningu lögreglu.