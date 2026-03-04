Ofbeldi í nánum samböndum unglinga er risastórt mál mati ungmenna sem komu saman í Hafnarfirði dag til að ræða málið og finna lausnir. Verkefnastýra hjá Barnaheillum segir birtingarmyndir ofbeldisins oft grófari í dag en áður. Brýnt sé sé að stjórnvöld bregðist við.
Ein af hverjum átta stelpum í tíunda bekk segja annan ungling hafa haft samfarir eða munnmök við þær gegn vilja þeirra. Fjögur prósent stráka. Þetta kemur fram í Íslensku æskulýðsrannsókninni sem var gerð á síðasta ári. Alls svöruðu um sex hundruð börn í áttunda til tíunda bekk slíkri spurningu játandi.
Samkvæmt sömu rannsókn hefur næstum helmingur stelpna í tíunda bekk verið beðinn um að senda af sér nektarmynd, einn af hverjum sex strákum. Önnur hver stelpa í sama bekk hefur fengið óumbeðin klámfengin skilaboð en þriðjungur stráka.
Þá voru ríflega hundrað og þrjátíu kynferðisbrot gegn barni tilkynnt til lögreglu á síðasta ári og um fimmtíu vegna barnaníðs.
Barnaheill standa fyrir sex ungmennaþingum víðs vegar um land vegna vandans. Krakkar í áttunda til tíunda bekk hafa verið kölluð til að ræða og koma með lausnir vegna kynferðisofbeldis í nánum samböndum unglinga. Yfir sjötíu ungmenni frá grunnskólum í Hafnarfirði tóku þátt í einu slíku í dag.
Við ræddum við nokkur ungmenni sem tóku þátt í þinginu sem sögðu að ofbeldi í nánum samböndum unglinga væri stórt vandamál. Þau sögðu jafnframt að það væri gott að fá tækifæri til að ræða málið á svona þingi og reyna að finna lausnir.
„Við erum hérna til að læra um þessi mál. Það er t.d. mikilvægt að fólk virði mörk hvors annars. Það eru líka mjög mörg vandamál sem við ræðum hér, eins og kynferðislega áreitni sem er algeng meðal ungmenna,“ sögðu þeir Þorsteinn og Marinó.
Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastýra ofbeldis- og kynheilbrigðismála hjá Barnaheillum, segir að þó þetta sé bara annað þingið af sex sé þegar byrjað að koma í ljós hvað brennur fyrst og fremst á krökkunum.
„Við sjáum að birtingamyndir ofbeldisins eru grófari en áður. Það kemur líka í ljós að krökkunum finnst erfitt að segja frá því þegar þeir verða fyrir ofbeldi. Foreldrar og starfsfólk sem vinnur með börnum þarf að taka fyrsta skrefið og opna samtalið til þess að þau eigi auðveldara með að tjá sig. Við sjáum líka að það er talsvert mikið um ofbeldi í nánum samböndum ungmenna. Þá eru þau oft að fá skakkar hugmyndir frá samfélagsmiðlum og klámefni á vefnum um hvað á og má gera í kynlífi. Loks vil ég nefna að þau segja mikilvægt að aðstoða gerendur. Það sé skortur á úrræðum fyrir þá. Það þurfi líka að vera hægt að hjálpa þeim út úr vítahring ofbeldisins,“ segir Kolbrún.
Kolbrún segist finna mikinn áhuga hjá unglingunum á málefninu og fleiri hafi sótt um að komast á þingið í dag en hægt var að taka á móti. Hún finnur að krökkunum finnst afar gagnlegt að koma og ræða saman. Stjórnvöld þurfi hins vegar að sinna málaflokknum betur,
„Við viljum að stjórnvöld hlusti á ungmennin. Það þarf að setja meira fjármagn í forvarnarstarf og bæta fræðsluna verulega,“ segir Kolbrún.