Niðurstöður samræmdra prófa grunnskólabarna verða birtar opinberlega eftir skólum. Þetta kemur fram í nýrri reglugerð mennta- og barnamálaráðherra um fyrirkomulag samræmds námsmats í grunnskólum.
Nemendur í fjórða, sjötta og níunda bekk grunnskóla landsins þreyta samræmd próf í fyrsta sinn í fimm ár þessar vikurnar. Kennararnir hafa fjórar vikur til að leggja prófin fyrir nemendurna. Heimilt er að leggja prófin fyrir nemendur í öllum bekkjum grunnskólanna en einungis skylda í áðurnefndum bekkjum.
Nemendur og foreldrar fá aðgang að niðurstöðum prófsins og einnig kennarar fyrir sína nemendur. Sveitarfélögin fá niðurstöður sinna skóla og sömuleiðis skólastjórar. Ráðherra birtir síðan skýrslu með ópersónugreinanlegum upplýsingum um niðurstöðurnar þar sem niðurstöður einstakra skóla eru birtar.
Börnin þreyta próf í lesskilningi og stærðfræði en einnig hafa niðurstöður lesfimi grunnskóla undanfarinna fimm ára verið birtar í fyrsta skipti.
Það lá fyrir að niðurstöður prófanna yrðu birtar en um miðjan janúar sagði Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, að þau hefðu ekkert að fela.
„Meðan við reynum að halda hlutunum niðri í kjallara og enginn fær að sjá og við lítum á það sem viðurkennt þá munum við ekki viðurkenna vandann,“ sagði Inga.
Í fréttatilkynningu frá stjórnarráðinu segir að markmið með birtingu upplýsinganna sé að auka gagnsæi og fá heildstæða yfirsýn yfir námsframvindu barnanna.
Í nýbirtum niðurstöðum lesfimiprófa síðustu fimm ár kemur fram að hlutfall barna sem nær lágmarksviðmiði í lesfimi fer lækkandi. Lesfimi mælir lestrarhraða, tjáningu og nákvæmni en ekki lesskilning.
Sveitarfélögin sem mælast hvað hæst eru Seltjarnarnes, Garðabær, Fjallabyggð og Mosfellsbær. Tekið er fram að rannsóknir gefa til kynna fylgni milli menntunarstigs og félagsstöðu foreldra og námsárangurs barna.