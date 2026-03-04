Innlent

Bein út­sending: Ræða upplýsingaóreiðu og netógnir í að­draganda kosninga

Samúel Karl Ólason skrifar
Upplýsingaóreiða getur verið skæð þegar kemur að kosningum.
Samtökin Varðberg og Fjölmiðlanefnd halda í dag málþing þar sem fjallað verður um upplýsingaóreiðu og netógnir í aðdraganda kosninga og þjóðaratkvæðnagreiðslna. Þar munu sérfræðingar ræða ógnir sem geta haft áhrif á kosningar og hvernig best sé að bregðast við þeim.

Á fundinum verður leitað svara við því hvernig upplýsingaóreiða, áróður, netárásir og markviss erlend afskipti geta ógnað lýðræðislegum ferlum og hvaða varnir og viðbrögð eru raunhæf fyrir Ísland.

Meðal efnis verður kynning á niðurstöðum nýrrar óbirtrar könnunar Fjölmiðlanefndar um upplýsingaóreiðu og notkun gervigreindar.

Að málþinginu koma einnig dómsmála- og utanríkismálaráðuneytið. Það fer fram á Reykjavík Natura og hefst klukkan fjögur. Það á að standa yfir í um tvo tíma.

Hægt verður að fylgjast með málþinginu í spilaranum hér að neðan eða hér.

Dagskrá

  1. Logi Már Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra: Opnunarávarp
  2. Carl Heath, sérfræðingur í stafrænum viðnámsþrótti hjá Stofnun um sálræn varnarmál í Svíþjóð (Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF): „Democracy, Digitalization and Disinformation in Turbulent Times“.
  3. Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og sérfræðingur í tækni- og fjarskiptarétti: „Truﬂuð tilvera - Upplýsingaóreiða með lýðræðisógn“
  4. Martha Turnbull, sérfræðingur á sviði þjóðaröryggis- og upplýsingaáhrifa við Öndvegissetur Evrópu um fjölþáttaógnir í Helsinki í Finnlandi: „Electoral Interference in 2026“
  5. Haukur Brynjarsson og Skúli Bragi Geirdal, fjölmiðlafræðingar hjá Netvís: „Áróður og almenningur - Ný rannsókn um viðhorf fólks til upplýsingaóreiðu“
  6. Eskil Grendahl Sivertsen sérfræðingur í upplýsingarekstri, fjölþáttaógnum og stefnumótandi samskiptum hjá norsku varnarrannsóknastofnuninni (Forsvarets forskningsinstitutt FFI): „Um erlend afskipti af norsku stórþingskosingunum 2025 (Viðtal – upptaka)“
  7. Pallborðsumræður: Þátttakendur eru: Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Landskjörstjórnar, Þórdís Kolbrún Reykdal Gylfadóttir, þingmaður og fv. Utanríkisráðherra, og Finnbogi Jónasson, deildarstjóri greiningardeildar Ríkislögreglustjóra. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélagsins, stýrir umræðum.
  8. Elfa Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri Fjölmiðlanefndar: Samantekt og lokaorð.

Fundarstjóri er Davíð Stefánsson formaður Varðbergs.

Öryggis- og varnarmál Netöryggi

