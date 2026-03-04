Bein útsending: Ræða upplýsingaóreiðu og netógnir í aðdraganda kosninga Samúel Karl Ólason skrifar 4. mars 2026 15:00 Upplýsingaóreiða getur verið skæð þegar kemur að kosningum. Vísir/Anton Brink Samtökin Varðberg og Fjölmiðlanefnd halda í dag málþing þar sem fjallað verður um upplýsingaóreiðu og netógnir í aðdraganda kosninga og þjóðaratkvæðnagreiðslna. Þar munu sérfræðingar ræða ógnir sem geta haft áhrif á kosningar og hvernig best sé að bregðast við þeim. Á fundinum verður leitað svara við því hvernig upplýsingaóreiða, áróður, netárásir og markviss erlend afskipti geta ógnað lýðræðislegum ferlum og hvaða varnir og viðbrögð eru raunhæf fyrir Ísland. Meðal efnis verður kynning á niðurstöðum nýrrar óbirtrar könnunar Fjölmiðlanefndar um upplýsingaóreiðu og notkun gervigreindar. Að málþinginu koma einnig dómsmála- og utanríkismálaráðuneytið. Það fer fram á Reykjavík Natura og hefst klukkan fjögur. Það á að standa yfir í um tvo tíma. Hægt verður að fylgjast með málþinginu í spilaranum hér að neðan eða hér. Dagskrá Logi Már Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra: Opnunarávarp Carl Heath, sérfræðingur í stafrænum viðnámsþrótti hjá Stofnun um sálræn varnarmál í Svíþjóð (Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF): „Democracy, Digitalization and Disinformation in Turbulent Times“. Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og sérfræðingur í tækni- og fjarskiptarétti: „Truﬂuð tilvera - Upplýsingaóreiða með lýðræðisógn“ Martha Turnbull, sérfræðingur á sviði þjóðaröryggis- og upplýsingaáhrifa við Öndvegissetur Evrópu um fjölþáttaógnir í Helsinki í Finnlandi: „Electoral Interference in 2026“ Haukur Brynjarsson og Skúli Bragi Geirdal, fjölmiðlafræðingar hjá Netvís: „Áróður og almenningur - Ný rannsókn um viðhorf fólks til upplýsingaóreiðu“ Eskil Grendahl Sivertsen sérfræðingur í upplýsingarekstri, fjölþáttaógnum og stefnumótandi samskiptum hjá norsku varnarrannsóknastofnuninni (Forsvarets forskningsinstitutt FFI): „Um erlend afskipti af norsku stórþingskosingunum 2025 (Viðtal – upptaka)“ Pallborðsumræður: Þátttakendur eru: Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Landskjörstjórnar, Þórdís Kolbrún Reykdal Gylfadóttir, þingmaður og fv. Utanríkisráðherra, og Finnbogi Jónasson, deildarstjóri greiningardeildar Ríkislögreglustjóra. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélagsins, stýrir umræðum. Elfa Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri Fjölmiðlanefndar: Samantekt og lokaorð. Fundarstjóri er Davíð Stefánsson formaður Varðbergs. Öryggis- og varnarmál Netöryggi Mest lesið „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Innlent Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Innlent Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Innlent Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Innlent Brynjar ráðinn korter í kosningar Innlent Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Erlent Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Innlent Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Innlent Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Innlent Fleiri fréttir Sýknudómur Brims í máli sjómannsins ómerktur Ráðherra friðlýsti Grafarvoginn Brynjar ráðinn korter í kosningar Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Þau skipa D-listann í Hveragerði Rósa í heiðurssæti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Niðurstöður samræmdu prófanna birtar eftir skólum Ummæli kanslara kaþólikka gagnrýnd og átján Íslendingar vilja far með björgunarvélum Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Eigendur Ítalíu í þriggja ára atvinnurekstrarbann Með skerta athygli af óþekktum ástæðum þegar slysið varð Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Leituðu skjóls í Hreysinu Bein útsending: Landssamráðsfundur gegn ofbeldi „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Hrunvarnir við Holtsnúp verði tilbúnar í ágúst Búið að opna veginn um Raknadalshlíð eftir flóðið Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Grunaður um að kýla konu og sparka svo í hana þegar hún lá eftir Karólína Helga leiðir Viðreisn í Hafnarfirði Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni „Ekki Alþingi sem skipar mér hvað ég á að segja“ Matvöruverð hafi hækkað meira en laun og forsendur að bresta Einar Geir oddviti Miðflokks í Hafnarfirði Vegum lokað í kjölfar snjóflóðs í Raknadalshlíð Elliði lofar því að flytja ekki aftur til Eyja Sjá meira