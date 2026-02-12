Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni

Forstjóri Landspítalans segir til skoðunar að leigja hótelrými tímabundið til að létta undir með starfsemi bráðamóttökunnar. Rýmunum yrði ráðstafað til inniliggjandi sjúklinga á bráðamóttökunni sem bíða þess að fá pláss í öðrum úrræðum Landspítalans.
Starfsfólk bráðamóttökunnar kom saman á Grand Hotel í gær og fundaði um starfsaðstæður á móttökunni. Það gagnrýndi stjórnvöld fyrir að hafa ekki brugðist við ástandinu sem upp er komið á deildinni en í ályktun sem starfsfólkið sendi frá sér að fundi loknum segir að hundrað sjúklingar séu að jafnaði vistaðir á bráðamóttökunni sem sé hönnuð fyrir þrjátíu og sex.
Í kvöldfréttum í gær sagði Alma Möller heilbrigðisráðherra aðgerðir til að sporna við vandanum í farvatninu. Hún benti meðal annars á að sautján ný hjúkrunarrými yrðu opnuð á næstu dögum. Félag bráðalækna hefur síðan lýst yfir vonbrigðum með viðbrögð Ölmu.
Runólfur Pálsson forstjóri Landspítalans segir stöðuna á Bráðamóttökunni hafa verið slæma síðastliðið ár en síðustu vikur hafi staðan verið orðin afleit. Hann var til tals í Reykjavík síðdegis.
„Það er stöðugt verið að þrauka. Það er verið að boða ný rými, til dæmis síðast í Urðarhvarfi, og við höfum vitað af því um tíma. Þá er verið að þrauka þangað til þau raungerast, svo dragast hlutirnir,“ segir Runólfur.
Hann segir að bregðast verði við ástandinu með tímabundinni lausn þar til varanlegu úrræði verður komið á.
„Hótelrými eru sannarlega uppi á borðum í því.“
Hvar þá?
„Það er verið að skoða hótelrými einhvers staðar en það er bara útfærsla sem verið er að leita eftir. Þetta mál er á ábyrgð ráðuneytisins og við erum í samstarfi við ráðuneytið um það. Þetta er lausn sem er til umræðu.“
Rýmin væru því ætluð þeim sjúklingum sem liggja á bráðamóttöku og bíða eftir að komast inn í annað úrræði á spítalanum.
Þá kæmi slíkt úrræði til með að bæta sýkingavarnir á bráðamóttökunni, en þeim hefur undanfarið verið ábótavant sökum anna.
„Það er ekki hægt að skipuleggja þjónustuna og einangra einstaklinga sem eru grunaðir um að hafa smitnæman eða smitandi sjúkdóm. Þetta er bara örtröð sem skapast inni í þessu litla rými,“ segir Runólfur um bráðamóttökuna.
Hvaða skilyrði þarf slíkt húsnæði að uppfylla?
„Almennt uppfylla hótelrými ekki þau skilyrði sem þarf fyrir heilbrigðisþjónustu, en við svona neyðaraðstæður er hægt að finna einhvers konar lausnir, held ég, varðandi einhverja einstaklinga. Við erum þá að tala um þá sem eru að bíða eftir öðru úrræði og eru ekki að njóta umfangsmikillar heilbrigðisþjónustu.“
Viðtalið í heild sinni má nálgast hér að neðan.
Enn einn föstudaginn er runninn upp mikill álagstími í sýnatöku nú þegar faraldurinn virðist í uppsveiflu og fólk flykkist á hina ýmsu jólaviðburði.
Alma Möller heilbrigðisráðherra segir mikilvægast að fækka sjúklingum á spítalanum og flytja þau annað sem hafa lokið meðferð og geta farið annað. Á næstu dögum bætist við hjúkrunar- og dagdvalarrými til að taka við sjúklingum. Hún segir að sér líði ekki vel með stöðu spítalans og vanlíðan starfsfólks.
Formaður Félags bráðalækna lýsir miklum vonbrigðum með viðbrögð heilbrigðisráðherra við neyðarópi starfsmanna bráðamóttökunnar. Hamfaraástand ríki þar á degi hverjum og bregðast þurfi tafarlaust við.