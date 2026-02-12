Jagland ákærður fyrir spillingu Kjartan Kjartansson skrifar 12. febrúar 2026 13:22 Þorbjörn Jagland var forsætisráðherra Noregs fyrir hönd Verkamannaflokksins og síðar framkvæmdastjóri Evrópuráðsins og formaður norsku Nóbelsnefndarinnar. Vísir/EPA Þorbjörn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, var ákærður fyrir spillingu og húsleit gerð á heimili hans í morgun. Hann vildi ekki tjá sig við fjölmiðla en fjallað hefur verið um tengsl Jagland við Jeffrey Epstein, bandaríska barnaníðinginn, undanfarna daga. Efnahagsbrotadeild norsku lögreglunnar gerði húsleit í íbúð Jagland í Osló, húsi í Risør og sumarbústað í Rauland í Þelamörk, að sögn norska ríkisútvarpsins. Í kjölfari var ákæra gefin út á hendur honum fyrir stófellda spillingu. „Það eina sem ég hef að segja er að ég er mjög ánægður með að það sé verið að greiða úr málinu,“ sagði Jagland við fréttamenn þegar hann yfirgaf íbúð sína í hádeginu. Jagland er sakaður um að hafa þegið gjafir og hlunnindi þegar hann var framkvæmdastjóri Evrópuráðsins frá 2009 til 2019. Ráðið samþykkti að svipta hann friðhelgi sem hann naut í krafti fyrrum stöðu sinnar í gær. Epstein virðist hafa greitt undir fjölskyldu Jaglands Sakirnar byggja á upplýsingum sem komu fram í skjölum sem bandarísk stjórnvöld birtu um rannsókn sína á Epstein. Jagland átti í samskiptum við Epstein og fjöldskylda Norðmannsins dvaldi meðal annars í húsi Epstein á Flórída á sínum tíma. Það var eftir að Epstein var dæmdur fyrir kynferðisbrot árið 2008. Á meðal þess sem norska lögreglan rannsakar er hvort að Jagland og fjölskylda hans hafi nýtt sér íbúðir Epstein í París og New York nokkrum sinnum á árunum 2011 til 2018 auk þess að dvelja í villu hans á Pálmaströnd á Flórída. Epstein virðist hafa greitt fyrir fjölskyldu Jagland í að minnsta kosti einni ferð. Hann bauðst einnig til að greiða kostnað hans við ferð til Karíbahafs sem ekkert varð úr. Þá er Jagland sagður hafa beðið Epstein um hjálpa við að fá bankalán. Noregur Mál Jeffrey Epstein Erlend sakamál Tengdar fréttir Jagland sviptur friðhelgi Evrópuráðið svipti Þorbjörn Jagland, fyrrverandi framkvæmdastjóra sinn, friðhelgi gegn saksókn í kjölfar ásakana um tengsl hans við Jeffrey Epstein. Jagland sætir nú sakamálarannsókn í Noregi fyrir spillingu. 11. febrúar 2026 09:41 Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins Norsk yfirvöld hafa opnað rannsókn gagnvart áhrifamiklum fyrrverandi sendiherra og eiginmanni hennar vegna meintrar grófrar spillingar. Rannsókn efnahagsbrotadeildar norsku lögreglunnar (Økokrim) á rætur að rekja til sambands þeirra við Jeffrey Epstein en Mona Juul er grunuð um spillingu í starfi í utanríkisráðuneytinu og Terje Rød-Larsen, eiginmaður hennar, er grunaður um aðkomu að þeirri spillingu. 9. febrúar 2026 14:28 Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Thorbjørn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, er til rannsóknar hjá norsku efnahagslögreglunni vegna gruns um spillingu þar sem Epstein-skjölin hafa varpað nýju ljósi á samband hans við kynferðisafbrotamanninn Jeffrey Epstein. 5. febrúar 2026 22:43 Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta Lögmaður Þorbjörns Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs og formanns Nóbelsnefndarinnar, telur ástæðu til að rannsaka frekar hvort að skjöl úr rannsókn á Jeffrey Epstein séu ósvikin. Fjölskylda Jagland heimsótti Epstein og hann var sjálfur í samskiptum við kynferðisbrotamanninn alræmda. 2. febrúar 2026 13:03 Mest lesið Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Innlent Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Innlent Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Innlent Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Erlent Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Innlent Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Innlent Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Innlent Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Erlent Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Innlent Talin hafa myrt móður sína og stjúpbróður fyrir skotárásina Erlent Fleiri fréttir Jagland ákærður fyrir spillingu Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Táningsdóttir Kims formlegur arftaki hans Pútín þjarmar að vinsælasta samfélagsmiðli Rússlands Íhugar að senda annað flugmóðurskip til Mið-Austurlanda Efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um þak á íbúafjölda landsins Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Fulltrúadeildin samþykkir að fella niður tolla Trump gegn Kanada Leita fórnarlamba fransks barnaníðings sem braut á börnum um allan heim Talin hafa myrt móður sína og stjúpbróður fyrir skotárásina „Þjóðin syrgir með ykkur“ Leitarheimild byggði á löngu afsönnuðum ásökunum um svindl Opna aftur á flugumferð í El Paso eftir drónaflug frá Mexíkó Opnar sig í nýrri bók: „Ég þekkti ekki þessa menn eða þessa konu“ Íri í haldi ICE óttast um líf sitt Rifust um Trump áður en faðir skaut dóttur sína til bana Loka flugvelli El Paso skyndilega og án útskýringa Jagland sviptur friðhelgi Furstadæmin þjálfa uppreisnarmenn í leynilegri herstöð Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Einn í yfirheyrslu og ráðist í húsleit í tengslum við hvarf Nancy Guthrie Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ FBI birtir myndir af grímuklæddum manni við heimili Guthrie Macron segir Evrópumönnum að hrista af sér slenið Undirbúa nýja innrás til að afvopna Hamas Nýtt samkomulag eða nýtt vopnakapphlaup? Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Sjá meira