Erlent

Jagland á­kærður fyrir spillingu

Kjartan Kjartansson skrifar
Þorbjörn Jagland var forsætisráðherra Noregs fyrir hönd Verkamannaflokksins og síðar framkvæmdastjóri Evrópuráðsins og formaður norsku Nóbelsnefndarinnar.
Þorbjörn Jagland var forsætisráðherra Noregs fyrir hönd Verkamannaflokksins og síðar framkvæmdastjóri Evrópuráðsins og formaður norsku Nóbelsnefndarinnar. Vísir/EPA

Þorbjörn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, var ákærður fyrir spillingu og húsleit gerð á heimili hans í morgun. Hann vildi ekki tjá sig við fjölmiðla en fjallað hefur verið um tengsl Jagland við Jeffrey Epstein, bandaríska barnaníðinginn, undanfarna daga.

Efnahagsbrotadeild norsku lögreglunnar gerði húsleit í íbúð Jagland í Osló, húsi í Risør og sumarbústað í Rauland í Þelamörk, að sögn norska ríkisútvarpsins. Í kjölfari var ákæra gefin út á hendur honum fyrir stófellda spillingu.

„Það eina sem ég hef að segja er að ég er mjög ánægður með að það sé verið að greiða úr málinu,“ sagði Jagland við fréttamenn þegar hann yfirgaf íbúð sína í hádeginu.

Jagland er sakaður um að hafa þegið gjafir og hlunnindi þegar hann var framkvæmdastjóri Evrópuráðsins frá 2009 til 2019. Ráðið samþykkti að svipta hann friðhelgi sem hann naut í krafti fyrrum stöðu sinnar í gær.

Epstein virðist hafa greitt undir fjölskyldu Jaglands

Sakirnar byggja á upplýsingum sem komu fram í skjölum sem bandarísk stjórnvöld birtu um rannsókn sína á Epstein. Jagland átti í samskiptum við Epstein og fjöldskylda Norðmannsins dvaldi meðal annars í húsi Epstein á Flórída á sínum tíma. Það var eftir að Epstein var dæmdur fyrir kynferðisbrot árið 2008.

Á meðal þess sem norska lögreglan rannsakar er hvort að Jagland og fjölskylda hans hafi nýtt sér íbúðir Epstein í París og New York nokkrum sinnum á árunum 2011 til 2018 auk þess að dvelja í villu hans á Pálmaströnd á Flórída.

Epstein virðist hafa greitt fyrir fjölskyldu Jagland í að minnsta kosti einni ferð. Hann bauðst einnig til að greiða kostnað hans við ferð til Karíbahafs sem ekkert varð úr. Þá er Jagland sagður hafa beðið Epstein um hjálpa við að fá bankalán.

Noregur Mál Jeffrey Epstein Erlend sakamál

Tengdar fréttir

Jagland sviptur friðhelgi

Evrópuráðið svipti Þorbjörn Jagland, fyrrverandi framkvæmdastjóra sinn, friðhelgi gegn saksókn í kjölfar ásakana um tengsl hans við Jeffrey Epstein. Jagland sætir nú sakamálarannsókn í Noregi fyrir spillingu.

Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins

Norsk yfirvöld hafa opnað rannsókn gagnvart áhrifamiklum fyrrverandi sendiherra og eiginmanni hennar vegna meintrar grófrar spillingar. Rannsókn efnahagsbrotadeildar norsku lögreglunnar (Økokrim) á rætur að rekja til sambands þeirra við Jeffrey Epstein en Mona Juul er grunuð um spillingu í starfi í utanríkisráðuneytinu og Terje Rød-Larsen, eiginmaður hennar, er grunaður um aðkomu að þeirri spillingu.

Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala

Thorbjørn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, er til rannsóknar hjá norsku efnahagslögreglunni vegna gruns um spillingu þar sem Epstein-skjölin hafa varpað nýju ljósi á samband hans við kynferðisafbrotamanninn Jeffrey Epstein.

Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta

Lögmaður Þorbjörns Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs og formanns Nóbelsnefndarinnar, telur ástæðu til að rannsaka frekar hvort að skjöl úr rannsókn á Jeffrey Epstein séu ósvikin. Fjölskylda Jagland heimsótti Epstein og hann var sjálfur í samskiptum við kynferðisbrotamanninn alræmda.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið