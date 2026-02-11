Fótbolti

Hörður Björg­vin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Hörður Björgvin fiskaði rautt spjald á framherja OFI en þurfti að sætta sig við 1-0 tap. 
Vísir/Getty

Hörður Björgvin Magnússon var í byrjunarliði Levadiakos sem tapaði 0-1 fyrir OFI í dag, samanlagt 1-2 í undanúrslitum gríska bikarsins.

Liðin gerðu 1-1 jafntefli í fyrri leiknum á heimavelli OFI en í dag sótti gestaliðið sigur. Fyrir tilviljun mættust liðin í deildinni milli bikarleikja og þar tapaði Levadiakos 3-2.

OFI hefur þannig valdið Herði Björgvini og félögum miklum harmi undanfarna daga.

Sigurinn verður að teljast nokkuð óvæntur, miðað við stöðu liðanna í deildinni, og sérstaklega í ljósi þess að gestaliðið OFI spilaði manni færri í heilan klukkutíma í dag.

Framherjinn Eddie Salcedo var rekinn af velli á 34. mínútu þegar hann fékk sitt seinna gula spjald, fyrir brot á Herði. Hann hafði fengið fyrra gula spjaldið tólf mínútum áður.

Levadiakos tók stjórn á vellinum manni fleiri en þvert gegn gangi leiksins komst OFI yfir á lokamínútu fyrri hálfleiks, með skallamarki miðvarðarins Vasilis Lampropoulous eftir hornspyrnu.

Heimamönnum Levadiakos tókst síðan ekki að skora í seinni hálfleik þrátt fyrir mikla yfirburði. OFI fór með 1-0 sigur af útivelli og áfram í undanúrslit.

Þar mun OFI mæta annað hvort Panathinaikos eða PAOK sem mætast í kvöld. PAOK er 1-0 yfir eftir fyrri leikinn.

Gríski boltinn

