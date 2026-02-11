Íslandsmeistarar Breiðabliks í fótbolta kvenna eru á spennandi slóðum því liðið spilar í dag í 8-liða úrslitum Evrópubikars UEFA, gegn Svíþjóðarmeisturum Häcken á útivelli. Nýr leikmaður Blika er að kynnast Evrópu í fyrsta sinn.
Bandaríski miðjumaðurinn Katie Duong er ein þeirra sem Breiðablik hefur sótt til að bregðast við þeim mikla fjölda sem félagið hefur misst frá því að það varð Íslandsmeistari í haust.
Þessi 24 ára gamli leikmaður er á ókunnum slóðum því hún er nú í Evrópu í fyrsta sinn.
„Þetta er búið að vera stórkostlegt hingað til. Allir hafa tekið súper vel á móti mér. Ég elska liðið og þjálfarana. Allt hefur verið frábært,“ segir Duong um fyrstu kynni sín af Breiðabliki, í stuttu viðtali á samfélagsmiðlum félagsins.
„Ég vissi ekki við hverju ég átti að búast. Ég hef aldrei komið til Evrópu og hafði því ekki neinar ákveðnar væntingar. Ég hef heyrt virkilega góða hluti um Ísland og kynnst því hingað til hversu fallegt land þetta er,“ segir Duong sem nú getur hakað við að hafa komið til tveggja Evrópulanda, því leikurinn í dag fer fram í Svíþjóð:
„Þetta er búið að vera þvílíkt svalt. Það mesta sem ég hef séð af Evrópu alla mína ævi.“
Eins og fyrr segir er Häcken ríkjandi Svíþjóðarmeistari og ljóst að Blikar eiga fyrir höndum afar krefjandi einvígi, eftir að hafa komist í 8-liða úrslitin með því að slá út Danmerkurmeistarana.
„Þetta verður svo sannarlega mikil áskorun. Við höfum skoðað myndefni og þetta er algjört gæðalið en frá því að ég kom hingað höfum við virkað beittar og undirbúið okkur, svo ég er spennt fyrir leiknum,“ segir Duong.
Leikur Häcken og Breiðabliks í dag hefst klukkan 17:30 en liðin mætast svo á Íslandi á miðvikudaginn eftir viku.